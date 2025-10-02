Durán prohíbe la circulación de dos personas en motos debido por 'situación de inseguridad'

En el cantón Durán, la circulación de dos personas en una motocicleta quedó restringida como parte de las medidas de seguridad adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal el miércoles 1 de octubre del 2025.

Sin embargo, el Municipio aclaró que los conductores de moto lineal, o aquellos que prestan servicios comerciales, podrán continuar con su actividad. Para ello deben estar censados y registrados ante la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) o la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El alcalde Luis Chonillo informó que la decisión responde a la ola de violencia y sicariatos que atraviesa el cantón. “Estas medidas no buscan perjudicar a quienes trabajan de manera honrada, sino proteger la seguridad de todos los duraneños”, escribió en su cuenta de X.

La aclaración se dio luego de que un grupo de motociclistas del servicio de transporte protestó contra la restricción. Tras el diálogo con los representantes del gremio, se acordó que el registro de los conductores será compartido con la Policía Nacional para reforzar los controles en la ciudad.

El alcalde recalcó que el COE Cantonal y el GAD Municipal mantendrán espacios de coordinación permanente con los sectores afectados.

“Nuestro compromiso es equilibrar la seguridad ciudadana con el derecho al trabajo, aun cuando las medidas resulten drásticas pero necesarias”, señaló Chonillo.