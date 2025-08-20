Más de 100 motos fueron detenidas en un solo día en un operativo en Quito

Los agentes de tránsito emitieron citaciones por distintas causas a los conductores de motos en Quito.

Un total de 107 motos fueron retenidas en Quito este miércoles 20 de agosto del 2025 en un operativo realizado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En los controles se verificó que los conductores cuenten con documentación habilitante, el uso correcto de casco, límites de velocidad, entre otras cosas, señaló la entidad en un comunicado.

Como resultado de la jornada se registraron 107 motocicletas retenidas y 237 citaciones emitidas por los agentes de tránsito.

En las calles Necochea y Barba, en el sur de la ciudad fue donde más motos se retuvieron. Allí los uniformados se llevaron 20 motos y emitieron 25 citaciones.

Mientras que en la avenida Mariscal Sucre y en el sector de Carapungo fue donde más citaciones se entregaron. 50 motociclistas recibieron una boleta por distintas infracciones como mal uso del casco y exceso de velocidad.

También se realizaron controles en el Mercado Las Cuadras y av. Mariscal Sucre. Allí se entregaron 38 citaciones y 18 motos fueron retenidas. En Los Chillos (Princesa Toa y Oe7J) hubo 35 citaciones y 12 motos retenidas.

Otros controles fueron en: av. Mariscal Sucre y Morán Valverde: 14 citaciones, 19 motos retenidas; en la av. Mariscal Sucre y Josefina Barba: 27 citaciones, 8 motos retenidas.