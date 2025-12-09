Municipio confirma fecha de apertura del intercambiador de la Mariana de Jesús, en Quito

El 15 de marzo del 2025 arrancó la construcción del intercambiador de la av Occidental y Mariana de Jesús, en el norte de Quito.

El Municipio de Quito confirmó la fecha de inauguración del intercambiador de la av. Occidental y Mariana de Jesús, en el norte de la capital. Esta obra se estrenará este lunes 15 de diciembre del 2025.

Según la entidad, este intercambiador “agilizará la movilidad de las rutas del centro y norte de la ciudad. Además, reorganizará el flujo vehicular y fortalece la seguridad peatonal en uno de los ejes más transitados de la capital, con más de 100 000 usuarios diariamente”.

Se inició la construcción del proyecto el 15 de marzo del 2025 y la obra culminará después de 270 días. Su importancia radica en la solución que brinda el nuevo paso deprimido para conexión directa desde la avenida Mariscal Sucre.

Además, se renovó aproximadamente 2 km de la estructura vial que incluye los carriles sur-norte, el paso lateral junto a la UTE, giros de retorno norte y sur y la conexión con la calle Juan de Acebedo.

En estas vías se colocó una estructura asfáltica nueva, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías seguras para abordar el transporte público, nuevos pasos y camineras peatonales. El proyecto integra además áreas verdes y jardineras.