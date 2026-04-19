Municipio deberá pagar más de USD 10 millones a Acciona por fallos arbitrales del Metro

Metro de Quito suma costos: Municipio deberá pagar más de USD 10 millones adicionales

El Municipio de Quito deberá reconocer pagos adicionales al consorcio Acciona, tras fallos de tribunales arbitrales internacionales relacionados con la construcción de la Línea 1 del Metro.

La decisión responde a cambios en la normativa ecuatoriana durante la ejecución del contrato, incluyendo ajustes tributarios y medidas adoptadas en la pandemia.

Montos reconocidos

Los valores superan los USD 10 millones, distribuidos en distintos conceptos derivados de modificaciones legales.

Entre ellos constan aproximadamente USD 2,5 millones por contribuciones temporales, USD 7,1 millones por incremento del impuesto a la renta y cerca de USD 684 mil por disposiciones aplicadas durante la emergencia sanitaria.

Análisis del fallo

La Procuraduría General del Estado informó que se encuentra analizando el alcance de los laudos arbitrales.

Esto debido a que el proceso se desarrolló en sede internacional, lo que implica consideraciones adicionales en su aplicación.

Impacto en el proyecto

El fallo obliga al Municipio a asumir nuevos costos en una de las obras de infraestructura más grandes de la ciudad.

La Línea 1 del Metro de Quito ya representa una inversión millonaria, por lo que estos pagos incrementan la carga financiera del proyecto.