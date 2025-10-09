Guayaquil celebra 205 años de independencia con una amplia agenda cultural y artística

El Faro Mirador de Guayaquil es un icono-turistico y patrimonial de la ciudad

Guayaquil celebra 205 años de independencia este jueves 9 de octubre del 2025. La Perla del Pacífico contará con múltiples eventos culturales y artísticos que fusionarán la historia con ritmos contemporáneos.

El 9 de octubre de 1820, un grupo de patriotas, liderados por José Joaquín de Olmedo, José de Villamil y Gregorio Escobedo, entre otros, ejecutó un plan para liberar a la ciudad del dominio colonial español.

Este acontecimiento fue parte del movimiento independentista que se extendía por toda América Latina. En el caso de Guayaquil se logró la victoria de forma pacífica y estratégica para consolidar un gobierno autónomo.

Este hecho no solo significó la independencia de la 'Perla del Pacífico', sino que también sentó las bases para la independencia de Quito y otras provincias del Ecuador.

Sesión Solemne, ferias y concierto gratuito

Para celebrar este hito, la Perla del Pacífico cuenta con una amplia agenda que empezó con el saludo a la Aurora Gloriosa. Un acto simbólico que recuerda el amanecer de su independencia en la Fragua de Vulcano, ubicada entre el Palacio Municipal y la Gobernación del Guayas.

También, este jueves, a las 16:00 se realizará la Sesión Solemne en la avenida Simón Bolívar y calle República de Guayaquil, frente al Palacio Municipal. Este evento estará encabezado por el alcalde Aquiles Álvarez, que contará con la presencia de concejales, autoridades e invitados especiales.

Durante la sesión, el Municipio de Guayaquil entregará reconocimientos a los ciudadanos que reflejan el compromiso, esfuerzo y amor por la ciudad.

Este jueves en el parque Seminario se realiza la Feria Guayaquileña con más de 20 emprendedores. Esta actividades se desarrollará hasta las 18:00.

También se realizará el concierto gratuito 'Malecón en su Salsa' en la calle República de Guayaquil y av. Malecón. Contará con la presencia de The Latin Brothers, Yan Collazo, Cuarto Grado, Luis Mateus, Banda 24 de Mayo de Patate, Orquesta Tributo a Joe Arroyo y Tito Rojas

Otras actividades para este jueves son: