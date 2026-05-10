Quito: Rehabilitación del parque Adulto Mayor en Carcelén está en su fase final

La rehabilitación del espacio está cerca de terminar

La rehabilitación del parque Adulto Mayor, ubicado en la parroquia rural Carcelén está por terminar.

De acuerdo con las autoridades, "esta es una de las obras más esperadas por los moradores del sector".

La rehabilitación registra un avance del 95 %, por lo que se prevé que los trabajos concluyan en aproximadamente dos semanas.

Espacios rehabilitados

Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción de accesos inclusivos para personas con movilidad reducida y la instalación de equipos biosaludables para adultos mayores.

De acuerdo con la información, el proyecto contempla mejoras en la iluminación ornamental, incorporación de árboles urbanos, adoquinado de senderos peatonales y el rediseño de plazas y espacios comunes.

La inversión aproximada es de USD 55 000 en una intervención en más de 8 400 metros cuadrados.