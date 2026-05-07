Obras en la Galo Plaza Lasso se extienden al puente vehicular de la 6 de Diciembre

El miércoles 6 de mayo se inició el mantenimiento del puente vehicular elevado que conecta la av. Galo Plaza Lasso con la av. 6 de Diciembre, en sentido norte-sur.

Según las autoridades, los trabajos no representan un nuevo cierre, ya que la circulación se encontraba restringida hace semanas, por las labores de rehabilitación en la Galo Plaza, entre las calles Juan Barrezueta y De los Cedros.

Se colocará una nueva capa asfáltica

"Las labores en el puente durarán cerca de 15 días y no alterarán el cronograma general de rehabilitación de los carriles laterales del primer tramo, que tiene un plazo 51 días desde el 10 de abril.

Entre los trabajos previstos en el puente constan el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada y la colocación de una nueva capa de asfalto en los 300 metros de longitud que tiene esta estructura.