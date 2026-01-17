‘Oso’, un perro de edad avanzada, fue rescatado tras ser perseguido y golpeado en Quito

Un perro de nombre "Oso" fue perseguido y maltratado por un hombre en Quito.

¡Indignación en Quito! Un perro de avanzada edad fue perseguido y maltratado por un hombre en el sur de la ciudad. El Municipio capitalino informó el viernes 16 de enero de 2026 que el animal fue rescatado.

"Oso", un perro de color negro, fue agredido mientras se encontraba fuera de su casa en el conjunto habitacional San Francisco de Huarcay, en el sector de Quitumbe.

El perro de aproximadamente 10 años fue perseguido por un joven que luego termina pateándolo cuando el can llega a la puerta de su domicilio.

Videos difundidos en redes sociales muestran la agresión contra el animal. La Unidad de Bienestar Animal (UBA)acudió al lugar para rescatar a "Oso".

Un médico de la UBA atendió a "Oso" y determinó que no presentaba lesiones graves, podía caminar y no tenía dolor al tacto.

Otro equipo de autoridades acudió al domicilio del agresor para dialogar. Allí el hombre reconoció el ataque hacia el peludito y dijo que no había tenido conflictos con él antes.

"Oso" permanecía fuera de su domicilio, por lo que también se intervino para dialogar con la familia y recordar la importancia del cuidado de las mascotas y la adecuada tenencia.

El agresor de "Oso" podría enfrentar una sanción económica de hasta 4 820 dólares por provocar daño intencional a un animal de compañía.