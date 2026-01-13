'Peluditos' buscan hogar en Quito y son fotografiados con la temática de Stranger Things

'Peluditos' rescatados buscan un hogar en Quito. Los animales fueron fotografiados con la temática de la popular serie de Netflix, 'Stranger Things'.

Los 'Stranger Dogs' fueron rescatados por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y buscan una segunda oportunidad en un hogar amoroso.

El proceso de adopción es gratuito y los interesados deben ser mayores de edad y presentar algunos requisitos para llevarse a casa a una mascota.

Entre los 'peluditos' listos para encontrar un nuevo hogar están: Lucero, conocida como ‘La Demotragón’; Adita, alias ‘Once, la valiente’; Karina, quien representa a ‘Will, la sobreviviente’; Vivian, ‘Mike, la líder del grupo’; Margarita, ‘Dustin, la sonrisa del grupo’; Sandra, ‘Max, la intrépida’; y Camila, ‘Steve, la protectora’.

Las adopciones se pueden realizar enlos Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (Cavrat) de Calderón, en la calle Semillas y Panamericana Norte; y en Quito Sur, en las calles Francisco Fuentes y Gaspar Cujías.

La atención es de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30. Además, se puede partipar en ferias de adopción que la UBA realizan los fines de semana.