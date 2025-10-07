Pabel Muñoz anticipa que la eliminación del subsidio al diésel obligará una revisión de pasajes

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló este martes 7 de octubre del 2025 sobre un impacto que tendrá la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador. El Burgomaestre dijo que hay una preocupación de todos los Alcaldes del país porque la medida obligará a una revisión de tarifas de los pasajes.

"La eliminación del subsidio al diésel nos está obligando a sentarnos a conversar sobre las expectativas del sector del transporte sobre un incremento de tarifas. Es obvio. Se le ha dado al sector del transporte el pretexto perfecto para un incremento de tarifas", dijo el Burgomaestre.

Y añadió más a su intervención: "nosotros sí somos creyentes del diálogo deberemos escuchar sus reclamos más allá de cual fuera la decisión. Nos van a decir que suben sus gastos de operación por el incremento del diésel".

También criticó que aún no está claro qué pasará con la perspectiva que el precio del combustible se igualará con el precio internacional. "Algunos plantean la hipótesis de un nuevo incremento en diciembre. ¿Cuál puede ser el efecto de eso en la exigencia que tengan los transportistas a los Municipios en el incremento de pasajes, por ejemplo?", se preguntó.

También dio cifras sobre el impacto que ya siente el Municipio por el incremento del precio del diésel. "Nosotros (Municipio de Quito) ya tendríamos una afectación superior a los 2 millones de dólares para manejar el sistema metropolitano los buses a diésel", dijo.

También detalló que hay obras que están en ejecución y si fueran contratadas en esta fecha deberían tener un incremento del 15% por la subida del diésel.