¿Cuáles son los 10 destinos más visitados en Ecuador y por qué?
Estos son los destinos más populares del país y las razones por las que miles de ecuatorianos y extranjeros los eligen.
La playa es uno de los destinos más escogidos por los ecuatorianos en los días de feriado.
Ministerio de Turismo
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 07:30
Ecuador se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más diversos de Sudamérica. En un mismo país existen cuatro regiones diferentes y cada una ofrece experiencias únicas.
Su riqueza natural y cultural se distribuye en la Costa, la Sierra, la Amazonía y Galápagos. En Ecuador se pueden conocer volcanes, nevados, selvas tropicales y playas paradisíacas. Y cada región ofrece una diversidad gastronómica.
Ecuador disfruta de un feriado de cuatro días por el Día del Trabajador. Los días de descanso arrancaron el jueves 30 de abril y se extenderán hasta el domingo 3 de mayo de 2026.
A continuación, un detalle de cuáles son los 10 destinos más visitados del país y las razones, según guías de viajes y expertos en turismo.
1. Islas Galápagos
Las Islas Galápagos son el principal ícono turístico del país. Su biodiversidad única, que inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin, permite a los visitantes observar de cerca especies como tortugas gigantes, leones marinos y piqueros de patas azules en un entorno prácticamente intacto.
2. Quito y la Mitad del Mundo
En Quito, la capital de Ecuador, se levanta el monumento a la Mitad del Mundo, donde los visitantes pueden pararse en la línea ecuatorial. El sitio combina ciencia, cultura y turismo en un solo lugar.
La ciudad también posee un Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978. Su casco colonial Este destaca por su arquitectura colonial y joyas como la Iglesia de la Compañía de Jesús, famosa por su interior cubierto en pan de oro.
3. Parque Nacional Cotopaxi
El Parque Nacional Cotopaxi alberga uno de los volcanes activos más altos del mundo, el volcán Cotopaxi. Es ideal para senderismo, ciclismo y fotografía de paisajes andinos, que lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura
4. Cuenca
La ciudad de Cuenca, conocida como la 'Atenas del Ecuador', cautiva por su arquitectura colonial, su ambiente cultural y la hospitalidad de su gente. Su ambiente acogedor y su oferta artística la posicionan como uno de los destinos urbanos más atractivos del país.
5. Parque Nacional Cajas
Ubicado en Azuay, el Parque Nacional El Cajas ofrece un paisaje de lagunas y páramos ideal para caminatas y contacto con la naturaleza.
6. Parque Nacional Yasuní
El Parque Nacional Yasuní es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Su selva alberga especies únicas y comunidades indígenas que conservan tradiciones ancestrales.
7. Mindo y el bosque nublado
El pueblo de Mindo, en el Chocó Andino, es famoso por su bosque nublado, ideal para la observación de aves, cascadas y actividades de aventura como canopy, tubing y caminatas entre cascadas.
8. Puerto López y la costa de Manabí
En la costa del Pacífico, Puerto López es clave para visitar el Parque Nacional Machalilla y disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas entre junio y septiembre.
9. Baños de Agua Santa
Baños de Agua Santa es el destino de aventura por excelencia, con cascadas y deportes extremos, que lo convierten en sinónimo de aventura. Actividades como rafting, canopy y visitas al famoso 'columpio del fin del mundo' atraen a quienes buscan adrenalina en un entorno natural privilegiado.
10. Papallacta
A poca distancia de Quito, Papallacta ofrece un espacio ideal para el descanso. Sus aguas termales ricas en minerales, combinadas con paisajes andinos, lo convierten en el cierre perfecto para un recorrido por el país.
Estos destinos reflejan la diversidad de Ecuador. Este país combina experiencias, naturaleza, cultura y aventura para ofrecer opciones para turistas locales y extranjeros.
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