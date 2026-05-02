¿Cuáles son los 10 destinos más visitados en Ecuador y por qué?

La playa es uno de los destinos más escogidos por los ecuatorianos en los días de feriado.

Ecuador se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más diversos de Sudamérica. En un mismo país existen cuatro regiones diferentes y cada una ofrece experiencias únicas.

Su riqueza natural y cultural se distribuye en la Costa, la Sierra, la Amazonía y Galápagos. En Ecuador se pueden conocer volcanes, nevados, selvas tropicales y playas paradisíacas. Y cada región ofrece una diversidad gastronómica.

Ecuador disfruta de un feriado de cuatro días por el Día del Trabajador. Los días de descanso arrancaron el jueves 30 de abril y se extenderán hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

A continuación, un detalle de cuáles son los 10 destinos más visitados del país y las razones, según guías de viajes y expertos en turismo.

1. Islas Galápagos

Las Islas Galápagos son el principal ícono turístico del país. Su biodiversidad única, que inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin, permite a los visitantes observar de cerca especies como tortugas gigantes, leones marinos y piqueros de patas azules en un entorno prácticamente intacto.

Las Islas Galápagos tienen una gran diversidad de flora y fauna Archivo

2. Quito y la Mitad del Mundo

En Quito, la capital de Ecuador, se levanta el monumento a la Mitad del Mundo, donde los visitantes pueden pararse en la línea ecuatorial. El sitio combina ciencia, cultura y turismo en un solo lugar.

La ciudad también posee un Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978. Su casco colonial Este destaca por su arquitectura colonial y joyas como la Iglesia de la Compañía de Jesús, famosa por su interior cubierto en pan de oro.

Monumento de la Mitad del Mundo, ubicado en la provincia de Pichincha. @mitadmundo

3. Parque Nacional Cotopaxi

El Parque Nacional Cotopaxi alberga uno de los volcanes activos más altos del mundo, el volcán Cotopaxi. Es ideal para senderismo, ciclismo y fotografía de paisajes andinos, que lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura

El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo y el segundo de mayor altura en Ecuador (5 897 msnm). Cortesía Viceministerio de Turismo

4. Cuenca

La ciudad de Cuenca, conocida como la 'Atenas del Ecuador', cautiva por su arquitectura colonial, su ambiente cultural y la hospitalidad de su gente. Su ambiente acogedor y su oferta artística la posicionan como uno de los destinos urbanos más atractivos del país.

Cuenca cuenta con sitios turísticos que son visitados por locales y extranjeros. API

5. Parque Nacional Cajas

Ubicado en Azuay, el Parque Nacional El Cajas ofrece un paisaje de lagunas y páramos ideal para caminatas y contacto con la naturaleza.

Parque Nacional El Cajas ofrece un paisaje que atrae a turistas locales y extranjeros. API

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6. Parque Nacional Yasuní

El Parque Nacional Yasuní es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Su selva alberga especies únicas y comunidades indígenas que conservan tradiciones ancestrales.

El Parque Nacional Yasuní es de los lugares más biodiversos del planeta Tomado de napo wild life center

7. Mindo y el bosque nublado

El pueblo de Mindo, en el Chocó Andino, es famoso por su bosque nublado, ideal para la observación de aves, cascadas y actividades de aventura como canopy, tubing y caminatas entre cascadas.

Mindo ofrece actividades extremas y de contacto con la naturaleza para los visitantes Tomado de Ecuador Turístico

8. Puerto López y la costa de Manabí

En la costa del Pacífico, Puerto López es clave para visitar el Parque Nacional Machalilla y disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas entre junio y septiembre.

La playa Los Frailes es un punto turístico visitado en Manabí FB Puerto López.

9. Baños de Agua Santa

Baños de Agua Santa es el destino de aventura por excelencia, con cascadas y deportes extremos, que lo convierten en sinónimo de aventura. Actividades como rafting, canopy y visitas al famoso 'columpio del fin del mundo' atraen a quienes buscan adrenalina en un entorno natural privilegiado.

El 'columpio del fin del mundo' es uno de los atractivos turísticos de Baños Internet

10. Papallacta

A poca distancia de Quito, Papallacta ofrece un espacio ideal para el descanso. Sus aguas termales ricas en minerales, combinadas con paisajes andinos, lo convierten en el cierre perfecto para un recorrido por el país.

Las piscinas de aguas termales son algunos de los destinos más escogidos por las personas en los feriados. Trip Advisor.

Estos destinos reflejan la diversidad de Ecuador. Este país combina experiencias, naturaleza, cultura y aventura para ofrecer opciones para turistas locales y extranjeros.