Estas son las paradas habilitadas del Trolebús y Ecovía durante los conciertos de Shakira en Quito

El Trolebús tendrá paradas específicas en las noches durante los tres conciertos de Shakira en Quito.

Ante la ampliación del perímetro de seguridad dispuesto por la Policía Nacional alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, el servicio de Trolebús reemplazará temporalmente a la Ecovía durante los tres conciertos de Shakira en Quito.

La Empresa de Pasajeros de Quito informó que el Trolebús operará con horario extendido hasta la medianoche los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre, fechas en que la artista colombiana presentará su gira internacional “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

Durante esta operación especial, las unidades del Trole realizarán paradas cada diez minutos en los puntos: Quitumbe, Mayorista, El Recreo, Santo Domingo, El Ejido, La Colón, Estadio y El Labrador, para facilitar la movilidad de los asistentes. Cambios en la Ecovía

Mientras tanto, el sistema de Ecovía operará parcialmente, con un recorrido entre la Estación Guamaní y la parada San Martín (Plaza Argentina), debido al cierre del tramo que rodea el estadio.

La Estación Río Coca funcionará con normalidad, incluyendo sus rutas alimentadoras, y reforzará el servicio Intraterminales Río Coca – El Labrador, con intervalos de apenas dos minutos para cubrir la alta demanda. Movilidad segura para más de 100 mil asistentes

De acuerdo con la planificación municipal, se prevé la asistencia de alrededor de 105 mil personas durante las tres jornadas de conciertos. Por ello, el Municipio de Quito dispuso esta medida coordinada con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.

La Alcaldía recomienda a los asistentes utilizar el transporte público, planificar sus traslados con anticipación y respetar los cierres viales establecidos durante el evento.