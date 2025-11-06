Así serán los cierres viales en el estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de Shakira en Quito

La AMT anunció los cierres viales en Quito por el concierto de Shakira

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó comó será el operativo con 20 cierres viales en el perímetro del estadio Atahualpa para el concierto de la artista colombiana Shakira en Quito. La artista colombiana ofrecerá sus conciertos el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025.

La AMT informó que los cierres primarios estarán vigentes de 06:00 a 00:00, mientras que los cierres secundarios se aplicarán de 16:00 a 00:00, durante los tres días de concierto.

El personal operativo realizará controles permanentes para evitar el mal estacionamiento en zonas no autorizadas. La AMT pidió a los asistentes privilegiar el transporte público y planificar con anticipación sus desplazamientos hacia el estadio.

El Metro de Quito y la Ecovía ampliarán sus horarios de servicio durante los días de los conciertos para facilitar el retorno de los asistentes de 07:00 a 01:00.

Cierres primarios desde las 06:00 hasta las 00:00

Av. 6 de Diciembre y José Correa

Av. 6 de Diciembre y José Serrano

José Correa y S. Quintero

José Correa y Carlos Arroyo del Río

Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río

Manuel M. Sánchez y Quintero

Manuel Sánchez y Juan Ramírez

Manuel M. Sánchez y Javier Arauz

Manuel M. Sánchez y Av. 6 de Diciembre

Eloy Alfaro y José Correa

Cierres secundarios de 16:00 a 00:00

Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio

Av. 6 de Diciembre y Portugal

José Correa y Gonzalo Serrano

Portugal y República del Salvador

República del Salvador y Suecia

República del Salvador y Av. Naciones Unidas

Naciones Unidas y Av. Shyris

Eloy Alfaro y Luis Armendáriz

Para evitar congestiones, la AMT sugiere a los conductores utilizar las siguientes vías alternas: