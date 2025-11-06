Así serán los cierres viales en el estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de Shakira en Quito
La AMT anunció los cierres viales en Quito por el concierto de Shakira
06 nov 2025 - 21:01
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó comó será el operativo con 20 cierres viales en el perímetro del estadio Atahualpa para el concierto de la artista colombiana Shakira en Quito. La artista colombiana ofrecerá sus conciertos el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025.
La AMT informó que los cierres primarios estarán vigentes de 06:00 a 00:00, mientras que los cierres secundarios se aplicarán de 16:00 a 00:00, durante los tres días de concierto.
El personal operativo realizará controles permanentes para evitar el mal estacionamiento en zonas no autorizadas. La AMT pidió a los asistentes privilegiar el transporte público y planificar con anticipación sus desplazamientos hacia el estadio.
El Metro de Quito y la Ecovía ampliarán sus horarios de servicio durante los días de los conciertos para facilitar el retorno de los asistentes de 07:00 a 01:00.
Cierres primarios desde las 06:00 hasta las 00:00
- Av. 6 de Diciembre y José Correa
- Av. 6 de Diciembre y José Serrano
- José Correa y S. Quintero
- José Correa y Carlos Arroyo del Río
- Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río
- Manuel M. Sánchez y Quintero
- Manuel Sánchez y Juan Ramírez
- Manuel M. Sánchez y Javier Arauz
- Manuel M. Sánchez y Av. 6 de Diciembre
- Eloy Alfaro y José Correa
Cierres secundarios de 16:00 a 00:00
- Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel
- Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo
- Av. 6 de Diciembre y El Mercurio
- Av. 6 de Diciembre y Portugal
- José Correa y Gonzalo Serrano
- Portugal y República del Salvador
- República del Salvador y Suecia
- República del Salvador y Av. Naciones Unidas
- Naciones Unidas y Av. Shyris
- Eloy Alfaro y Luis Armendáriz
Para evitar congestiones, la AMT sugiere a los conductores utilizar las siguientes vías alternas:
- Eloy Alfaro
- Shyris
- 10 de Agosto
- Portugal
- Gaspar de Villarroel y La Prensa
