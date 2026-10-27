¿Por qué las parejas no se casan en Quito? La economía frena el matrimonio

Parejas consultadas por Teleamazonas en Quito señalaron que prefieren alcanzar estabilidad económica antes de casarse.

Durante un recorrido por las calles de Quito, Teleamazonas encontró a parejas que señalaron la situación económica como uno de los principales motivos para no contraer matrimonio, pese a mantener relaciones de más de cuatro años.

Algunos entrevistados explicaron que prefieren alcanzar una mayor estabilidad financiera antes de dar ese paso. Otros consideran que convivir es una mejor alternativa mientras organizan sus gastos y construyen un proyecto de vida en común.

Esta realidad también se refleja en sus documentos de identidad: aunque tienen pareja, continúan registrados legalmente como solteros.

¿Cuántas cédulas registran el estado civil soltero en Ecuador?

Según cifras del Registro Civil, entre enero y septiembre de 2026 se emitieron

2 024 488 cédulas de identidad, de las cuales 1 132 845 registraron el estado civil soltero, equivalente al 56%.

Es decir, casi seis de cada diez documentos emitidos durante ese período correspondieron a personas legalmente solteras. Sin embargo, esto no significa que todas estén sin pareja, ya que mantener una relación sentimental o convivir no cambia automáticamente el estado civil.

Para que una unión de hecho conste legalmente, debe cumplir los requisitos establecidos y estar registrada ante la autoridad correspondiente.

Pichincha lidera las cédulas con estado civil soltero en Ecuador

Entre enero y septiembre de 2026, Pichincha registró 262 361 cédulas emitidas con estado civil soltero, la cifra más alta del país, según datos del Registro Civil difundidos el 14 de octubre.

Del total provincial, 137 331 correspondieron a hombres y 125 030 a mujeres. Sin embargo, estos datos abarcan toda Pichincha.

¿Cuántos matrimonios se registraron en Ecuador durante 2026?

Entre enero y agosto de 2026, el Registro Civil contabilizó 33 833 matrimonios y 15 799 divorcios a escala nacional.

Guayas fue la provincia con más matrimonios registrados, con 8 591, seguida de Pichincha, con 6 869, y Manabí, con 2 922.

Las cifras corresponden a los primeros ocho meses del año, mientras que los datos de cedulación abarcan de enero a septiembre de 2026.

La economía, entre las razones para postergar el matrimonio

Los testimonios recogidos por Teleamazonas muestran que, para algunas parejas quiteñas, casarse no es una prioridad frente a otras necesidades económicas.

La posibilidad de compartir gastos, ahorrar y alcanzar estabilidad antes de organizar una boda influye en sus decisiones. También hay quienes prefieren experimentar la convivencia antes de asumir un compromiso legal.

No obstante, estas experiencias corresponden a las personas entrevistadas y no se puede afirmar que los problemas económicos sean la principal causa por la que las parejas ecuatorianas no se casan.