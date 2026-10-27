Fuerza Aérea Ecuatoriana celebra 106 años con sobrevuelos y ascensos militares en Quito
Aeronaves de la FAE sobrevolaron Quito este 27 de octubre en conmemoración de los 106 años de la Aviación Civil y Militar
El presidente Daniel Noboa en el evento por el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)
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Actualizado:
27 oct 2026 - 12:41
Un despliegue aéreo en Quito se registró este martes 27 de octubre con motivo del centésimo sexto aniversario de la creación de la Aviación Civil y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Varias aeronaves de la FAE realizaron sobrevuelos sobre distintos sectores de la capital, captando la atención de los ciudadanos en una jornada dedicada a homenajear la trayectoria y la contribución de la aviación al desarrollo y la seguridad del país.
Las autoridades militares y de Estado encabezaron una ceremonia institucional en la que se llevó a cabo el ascenso honorífico del comandante general de la FAE, General del Aire Mauro Bedoya.
Durante el evento oficial, se contó con la presencia del presidente Daniel Noboa y se formalizó además el ascenso de un contingente de oficiales y personal militar, como parte del reconocimiento a su trayectoria profesional.
La conmemoración del aniversario 106 reafirma el rol de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en tareas de defensa de la soberanía territorial como en el apoyo logístico ante emergencias y situaciones de riesgo en el país.
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