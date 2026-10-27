Fuerza Aérea Ecuatoriana celebra 106 años con sobrevuelos y ascensos militares en Quito

El presidente Daniel Noboa en el evento por el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)

Un despliegue aéreo en Quito se registró este martes 27 de octubre con motivo del centésimo sexto aniversario de la creación de la Aviación Civil y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Varias aeronaves de la FAE realizaron sobrevuelos sobre distintos sectores de la capital, captando la atención de los ciudadanos en una jornada dedicada a homenajear la trayectoria y la contribución de la aviación al desarrollo y la seguridad del país.

Las autoridades militares y de Estado encabezaron una ceremonia institucional en la que se llevó a cabo el ascenso honorífico del comandante general de la FAE, General del Aire Mauro Bedoya.

Durante el evento oficial, se contó con la presencia del presidente Daniel Noboa y se formalizó además el ascenso de un contingente de oficiales y personal militar, como parte del reconocimiento a su trayectoria profesional.

La conmemoración del aniversario 106 reafirma el rol de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en tareas de defensa de la soberanía territorial como en el apoyo logístico ante emergencias y situaciones de riesgo en el país.