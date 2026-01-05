En Quito se aplican descuentos hasta el 10% por el pronto pago del impuesto predial

El pago del impuesto predial en Quito incluye descuento en los primeros meses del año.

Si paga el impuesto predial los primero días del año podrá beneficiarse del 10% de descuento. Esta obligación debe cumplirse de manera anual.

El valor por impuesto predial debe cubrirse desde el 1 de enero de 2026 y se calcula en función de las características del inmueble y el avalúo del catastro municipal.

Las personas mayores a los 65 años cumplidos a la fecha de emisión del predial (31 de diciembre del año anterior) gozarán de una exoneración, según el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.

Para ello, deben cumplir los siguientes requisitos:

Poseer un patrimonio de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas (235 000 dólares para el año)

de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas (235 000 dólares para el año) Tener ingresos mensuales de hasta de 5 remuneraciones básicas unificadas (2 350 dólares para el año).

mensuales de hasta de 5 remuneraciones básicas unificadas (2 350 dólares para el año). En caso de superar estos valores, el beneficio será proporcional

La exoneración aplica el 100% del impuesto predial si todos los propietarios del inmueble son adultos mayores. 50% si solo uno de los cónyuges es adulto mayor y también aplica la tasa de seguridad ciudadana y/o impuesto a los inmuebles no edificados.

Descuentos en el predial

El impuesto predial se paga de manera anual y no es necesario que el Municipio de Quito notifique esta obligación.

Quienes realicen el pago en los primeros meses del año serán beneficiados con descuentos hasta el 10%, de la siguiente manera: