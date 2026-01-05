En Quito se aplican descuentos hasta el 10% por el pronto pago del impuesto predial
Todos los propietarios de bienes inmuebles deben pagar el impuesto predial. Este valor debe ser cubierto de manera anual.
El pago del impuesto predial en Quito incluye descuento en los primeros meses del año.
05 ene 2026 - 10:13
Si paga el impuesto predial los primero días del año podrá beneficiarse del 10% de descuento. Esta obligación debe cumplirse de manera anual.
El valor por impuesto predial debe cubrirse desde el 1 de enero de 2026 y se calcula en función de las características del inmueble y el avalúo del catastro municipal.
Las personas mayores a los 65 años cumplidos a la fecha de emisión del predial (31 de diciembre del año anterior) gozarán de una exoneración, según el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.
Para ello, deben cumplir los siguientes requisitos:
- Poseer un patrimonio de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas (235 000 dólares para el año)
- Tener ingresos mensuales de hasta de 5 remuneraciones básicas unificadas (2 350 dólares para el año).
- En caso de superar estos valores, el beneficio será proporcional
La exoneración aplica el 100% del impuesto predial si todos los propietarios del inmueble son adultos mayores. 50% si solo uno de los cónyuges es adulto mayor y también aplica la tasa de seguridad ciudadana y/o impuesto a los inmuebles no edificados.
Descuentos en el predial
El impuesto predial se paga de manera anual y no es necesario que el Municipio de Quito notifique esta obligación.
Quienes realicen el pago en los primeros meses del año serán beneficiados con descuentos hasta el 10%, de la siguiente manera:
- Del 1 al 15 de enero: 10%
- Del 16 al 31 de enero: 9%
- Del 1 al 15 de febrero: 8%
- Del 16 al 28 de febrero: 7%
- Del 1 al 15 de marzo: 6%
- Del 16 al 31 de marzo: 5%
- Del 1 al 15 de abril: 4%
- Del 16 al 30 de abril: 3%
- Del 1 al 15 de mayo: 3%
- Del 16 al 31 de mayo: 2%
- Del 1 al 15 de junio: 2%
- Del 16 al 30 de junio: 1%
