Policía incauta teléfonos celulares, cargadores y armas blancas en la cárcel 4 de Quito

La Policía Nacional realizó un operativo sorpresa en la cárcel 4, en el norte de Quito.

Armas blancas, cargadores y una decena de celulares se decomisó en un operativo que realizó la Policía Nacional en la Cárcel 4 de Quito este miércoles 1 de octubre del 2025.

Uniformados ingresaron en horas de la madrugada y de forma sorpresiva a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Masculino Pichincha N.º 2, conocido como la Cárcel 4, en el norte de Quito.

El objetivo, según la Policía Nacional, es reforzar las medidas de control en los centros carcelarios, sobre todo tras las masacres registradas en las cárceles de Machala y Esmeraldas.

El coronel Roberto Fiallos, jefe del distrito policial La Delicia, informó que en el ingreso a las celdas se decomisó 10 celulares, cuatro cargadores y dos armas blancas.

En declaraciones a la prensa indicó que los privados de la libertad pusieron resistencia a los controles. Algunos, dijo, incluso cerraron las celdas con candados para evitar el ingreso de policías.

Fiallos agregó que se investiga cómo ingresaron los celulares a la Cárcel 4 y que se presentarán las denuncias correspondientes contra los responsables. También señaló que este centro no contaría con inhibidor de señal telefónica.