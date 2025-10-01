Quito: un carril de la av. Simón Bolívar e Interoceánica se cerró por caída de jabas de gaseosa

Botellas de gaseosas sobre el carril derecho de la avenida Simón Bolívar

El carril derecho de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur - norte, a la altura de la intersección con la Interoceánica se cerró a la circulación vehicular en Quito este miércoles 1 de octubre del 2025.

Un vehículo pesado que movilizaba jabas de botellas de gaseosa entró con una mala maniobra a la curva y se cayeron las jabas de botellas. Esto obligó al cierre del carril al tránsito vehicular hasta realizar tareas de limpieza.

Según el reporte inicial no se registraron heridos, pero fue necesario limpiar los restos de las jabas y retirar los pedazos de plástico que se esparcieron en la zona.

La principal recomendación de la AMT a los conductores es circular con precaución en esta zona de la vía.