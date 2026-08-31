Muerte de Luna causa indignación en Colombia; ofrecen millonaria recompensa

Piden justicia por Luna, una perrita de Colombia que fue presuntamente abusada sexualmente y falleció.

La muerte de Luna, una perrita de raza shih tzu, ha causado indignación en Colombia. El animal fue encontrado con graves lesiones y signos de presunto abuso sexual en el municipio de San Roque, Antioquia.

El caso movilizó a autoridades y organizaciones defensoras de animales, mientras la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y judicializar a los responsables.

¿Qué le ocurrió a Luna?

Luna había desaparecido el 21 de agosto de 2026 de los alrededores de la vivienda de su familia. Después de varios días de búsqueda fue localizada en condiciones críticas cerca de una quebrada.

Reportes de medios colombianos señalan que presentaba graves signos de violencia, entre ellos una fractura en la columna y lesiones internas que comprometieron varios de sus órganos.

La perrita fue trasladada para recibir atención veterinaria, pero la gravedad de las heridas era irreversible y murió tras varios días luchando por su vida.

Su familia pidió que el caso no quede impune y que las autoridades identifiquen a los responsables.

Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos para quien entregue información que permita identificar y judicializar a los agresores.

Además, informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

La Alcaldía de San Roque también rechazó lo ocurrido y solicitó que la investigación determine las circunstancias en las que Luna fue agredida y quién o quiénes son responsables.

Colombia estrenó ley contra la zoofilia

El caso ocurre en medio de un cambio importante en la legislación colombiana.

En 2026 entró en vigencia la denominada Ley No Más Zoofilia, que incorporó al Código Penal un delito específico para sancionar actos sexuales contra animales.

La normativa contempla penas de 48 a 55 meses de prisión y multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

También establece restricciones para que las personas condenadas puedan adquirir, cuidar o trabajar con animales.

Ahora será la investigación de las autoridades la que determine exactamente qué ocurrió con Luna y quiénes estuvieron detrás de uno de los casos de maltrato animal que ha generado mayor indignación en Colombia durante los últimos días.