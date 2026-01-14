Cinco personas atrapadas en derrumbe de una vivienda en La Tola este miércoles 14 de enero

Una vivienda colapsó en el sector La Tola, en el centro de Quito

Cinco personas quedaron atrapadas entre los escombros tras el derrumbe de una vivienda la tarde de este miércoles 14 de enero del 2025. El hecho ocurrió en el sector La Tola, en el centro de Quito.

El colapso estructural de la vivienda ocurrió en la intersección de las calles Chile y Pedro Calixto. La alerta fue reportada al Servicio Integrado de Emergencias ECU 911 pasadas las 15:20, indicó la entidad.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al lugar para atender la emergencia. Hasta las 17:00 se conoció que cuatro personas recibieron atención médica, mientras que una continuaba atrapada.

Vías cerradas por la emergencia

En paralelo, las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito informaron que, debido a las labores de atención y seguridad, la circulación vehicular permanece cerrada en las calles Pedro Fermín Cevallos, Chile, Calixto y la av. Pichincha, mientras se desarrollan las operaciones de emergencia.

Las autoridades continúan con la evaluación de la estructura y no descartan nuevas medidas preventivas en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes del sector.