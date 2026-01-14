Un hombre detenido por el homicidio de guardia de seguridad en cafetería de Quito

Un hombre fue detenido por el asesinato de un guardia de seguridad en cafetería del norte de Quito.

Un hombre fue detenido por el homicidio de un guardia de seguridad en una cafetería en el norte de Quito, según informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 14 de enero de 2026.

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en el marco de una investigación por la muerte de un guardia de seguridad en medio de un robo armado la tarde del 7 de enero.

Agentes de la Policía intervinieron una vivienda y hallaron a uno de los sospechosos del crimen. Allí se encontraron también armas de fuego.

Según la Fiscalía, en el inmueble se encontraron como evidencias relojes de alta gama, joyas, prendas de vestir, una maleta de delivery y otros indicios.

La madre del hombre también fue detenida por el delito de tenencia de armas, pues se halló un revólver en su cama.

La víctima murió a causa de dos heridas de bala en su cuello y estómago al intentar evitar el robo a clientes de la cafetería.