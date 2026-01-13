Cámara capta atropellamiento a un ciclista en el norte de Quito; AMT investiga el hecho

Un video captó el atropellamiento a un ciclista en una concurrida avenida del norte de Quito.

Un video en redes sociales muestra el momento en que un vehículo impacta contra un ciclista que circulaba por la avenida Real Audiencia, en el norte de Quito. El siniestro ocurrió la mañana de este martes 13 de enero del 2026.

En las imágenes se observa cómo el conductor, pese a tener la vía libre, se acerca directamente al ciclista y lo impacta por en la llanta trasera. El ciclista sale por el aire y cae sobre la calzada.

Pese a la fuerza del impacto, el conductor decide abandonar el lugar. Los moradores del sector ayudaron al ciclista y lo trasladaron hacia una casa de salud para que reciba atención médica.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), tras el siniestro, un agente de tránsito se trasladó a la casa de salud donde el ciclista fue ingresado para recabar información y elaborar el parte correspondiente. Este documento permitirá que el afectado presente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La entidad municipal señaló que, con los datos levantados durante el procedimiento, ya se cuenta con información del vehículo que habría participado en el siniestro, lo que permitirá continuar con las acciones previstas en la normativa vigente.

Finalmente, la AMT hizo un llamado a los conductores a respetar a los actores más vulnerables de la vía, como ciclistas y peatones, y reiteró que aplicará los controles y sanciones establecidos en la ley.