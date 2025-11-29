Quito se prepara para la Mascarada Nocturna el 30 de noviembre; 11 cierres viales

La alegría y las luces son protagonistas en la Mascarada Noctura

Quito vivirá el domingo 30 de noviembre del 2025 la Mascarada Nocturna. Un evento que combina la música, las luces, la danza, el color y la algarabía para recuperar tradiciones locales.

El desfile, donde participan bastoneras, grupos artísticos, bandas de paz, carros alegóricos y colectivos culturales, se realiza por la avenida Amazonas, norte de Quito.

Los ciudadanos de todas las edades pueden disfrutar de la Mascarada desde las 17:00 y se podría extender hasta aproximadamente a las 23:00. No obstante, los cierres de vías arrancan desde las 16:30 con un plan de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

11 puntos con restricción vehicular

Para garantizar la seguridad de los grupos participantes y los espectadores se restringirá la circulación vehicular desde la avenida Patria hasta la Colón. Los puntos cerrados son:

La Mascarada Nocturna provocará cierres viales en Quito Secretaría de Cultura

Av. Amazonas y av. Colón

Juan León Mera y Luis Cordero

Juan León Mera y Mariscal Foch

Juan León Mera y Joaquín Pinto

Juan León Mera y av. Veintimilla

Juan León Mera y Roca

Juan León Mera y Jorge Washington

Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre

Av. 9 de Octubre y Francisco Robles

Av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión

Av. 9 de Octubre y av. Veintimilla

Para evitar la congestión vehicular, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas: