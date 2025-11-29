Quito se prepara para la Mascarada Nocturna el 30 de noviembre; 11 cierres viales
Los cierres viales por la Mascarada Noctura en la avenida Amazonas de Quito empezarán a las 16:30 del domingo 30 de noviembre del 2025.
La alegría y las luces son protagonistas en la Mascarada Noctura
Municipio de Quito
29 nov 2025
Quito vivirá el domingo 30 de noviembre del 2025 la Mascarada Nocturna. Un evento que combina la música, las luces, la danza, el color y la algarabía para recuperar tradiciones locales.
El desfile, donde participan bastoneras, grupos artísticos, bandas de paz, carros alegóricos y colectivos culturales, se realiza por la avenida Amazonas, norte de Quito.
Los ciudadanos de todas las edades pueden disfrutar de la Mascarada desde las 17:00 y se podría extender hasta aproximadamente a las 23:00. No obstante, los cierres de vías arrancan desde las 16:30 con un plan de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
11 puntos con restricción vehicular
Para garantizar la seguridad de los grupos participantes y los espectadores se restringirá la circulación vehicular desde la avenida Patria hasta la Colón. Los puntos cerrados son:
- Av. Amazonas y av. Colón
- Juan León Mera y Luis Cordero
- Juan León Mera y Mariscal Foch
- Juan León Mera y Joaquín Pinto
- Juan León Mera y av. Veintimilla
- Juan León Mera y Roca
- Juan León Mera y Jorge Washington
- Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre
- Av. 9 de Octubre y Francisco Robles
- Av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión
- Av. 9 de Octubre y av. Veintimilla
Para evitar la congestión vehicular, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas:
- Avenida Colón
- Avenida Patria
- Avenida 10 de Agosto
- Reina Victoria
