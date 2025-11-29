Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Quito se prepara para la Mascarada Nocturna el 30 de noviembre; 11 cierres viales

Los cierres viales por la Mascarada Noctura en la avenida Amazonas de Quito empezarán a las 16:30 del domingo 30 de noviembre del 2025. 

La alegría y las luces son protagonistas en la Mascarada Noctura

Municipio de Quito

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 nov 2025 - 17:39

Unirse a Whatsapp

Quito vivirá el domingo 30 de noviembre del 2025 la Mascarada Nocturna. Un evento que combina la música, las luces, la danza, el color y la algarabía para recuperar tradiciones locales

El desfile, donde participan bastoneras, grupos artísticos, bandas de paz, carros alegóricos y colectivos culturales, se realiza por la avenida Amazonas, norte de Quito. 

Los ciudadanos de todas las edades pueden disfrutar de la Mascarada desde las 17:00 y se podría extender hasta aproximadamente a las 23:00. No obstante, los cierres de vías arrancan desde las 16:30 con un plan de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

11 puntos con restricción vehicular 

Para garantizar la seguridad de los grupos participantes y los espectadores se restringirá la circulación vehicular desde la avenida Patria hasta la Colón. Los puntos cerrados son: 

thumb
La Mascarada Nocturna provocará cierres viales en QuitoSecretaría de Cultura
  • Av. Amazonas y av. Colón
  • Juan León Mera y Luis Cordero
  • Juan León Mera y Mariscal Foch
  • Juan León Mera y Joaquín Pinto
  • Juan León Mera y av. Veintimilla
  • Juan León Mera y Roca
  • Juan León Mera y Jorge Washington
  • Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre
  • Av. 9 de Octubre y Francisco Robles
  • Av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión
  • Av. 9 de Octubre y av. Veintimilla

Para evitar la congestión vehicular, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas

  • Avenida Colón
  • Avenida Patria
  • Avenida 10 de Agosto
  • Reina Victoria

Te puede interesar