Prisión preventiva para chofer de camión que ocasionó siniestro en la av. Occidental y Legarda

Prisión para conductor del camión que provocó fatal siniestro de tránsito en el norte de Quito

El fatal siniestro se produjo la tarde de este jueves en la av. Mariscal Sucre, conocida también como av. Occidental, y Legarda en el norte de Quito causó la muerte de un motociclista.

El chofer del camión fue detenido y registró 1.36 g/l de alcohol en su sangre. Ahora enfrenta cargos por muerte culposa en estado de embriaguez y fue trasladado al Centro de Detención Provisional de El Inca.

Según reportes ciudadanos el conductor del camión bajó sin frenos por la Legarda y en su trayecto impactó dos taxis, dos camionetas, un auto particular y una motocicleta hasta chocar con un poste de alumbrado público.

El siniestro causó la muerte del motociclista que acabó bajo el pesado automotor producto del impacto y tras ser arrastrado junto a su vehículo.

Tras el siniestro la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que aplicó la prueba de alcoholemia al conductor del camión y el resultado fue de 1,36 gramos de alcohol por litro de sangre. Este valor está muy por encima de los niveles establecidos por la Ley de Tránsito (0,1gr/l).

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga el nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y 90 días de cárcel.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados (1 410 dólares), la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad y a ello se sumará el agravante de muerte culposa en estado de embriaguez.