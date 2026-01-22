Fatal siniestro de tránsito en la av. Occidental y Legarda en el norte de Quito; hay un fallecido
Un camión habría perdido los frenos sobre la Legarda e impactó a varios vehículos entre ellos un motociclista que perdió la vida.
Siniestro de tránsito en la av. Occidental y Legarda en el norte de Quito
Captura X: Marco Leon
Actualizada:
22 ene 2026 - 19:05
La tarde de este jueves 22 de enero se registró un fatal siniestro en la av. Occidental y Legarda que involucró el choque de varios vehículos livianos y un camión.
Usuarios de redes sociales mostraron imágenes del siniestro donde un camión colisionó con los vehículos livianos y terminó impactado contra un poste de alumbrado público.
Entre los afectados estaría un motociclista que perdió la vida producto del siniestro.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que se aplicó un cierre vial en ambos sentidos sobre la Legarda.
Se recomienda a los usuarios tomar vías alternas como: av. Prensa / Machala / av. Galo Plaza Lasso.
