Fatal siniestro de tránsito en la av. Occidental y Legarda en el norte de Quito; hay un fallecido

Siniestro de tránsito en la av. Occidental y Legarda en el norte de Quito

La tarde de este jueves 22 de enero se registró un fatal siniestro en la av. Occidental y Legarda que involucró el choque de varios vehículos livianos y un camión.

Usuarios de redes sociales mostraron imágenes del siniestro donde un camión colisionó con los vehículos livianos y terminó impactado contra un poste de alumbrado público.

Entre los afectados estaría un motociclista que perdió la vida producto del siniestro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que se aplicó un cierre vial en ambos sentidos sobre la Legarda.

Se recomienda a los usuarios tomar vías alternas como: av. Prensa / Machala / av. Galo Plaza Lasso.