Tres conductores detenidos por falsificar salvoconductos para circular en la av. Simón Bolivar

La AMT realiza operaticos de control para que se cumpla la restricción de circulación de vehiculos pesados.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este viernes 23 de enero de 2026, durante un operativo de control en la intersección de la avenida Simón Bolívar y De los Nogales, se detectaron tres salvoconductos presuntamente falsificados.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la restricción horaria para vehículos pesados. Al revisar la documentación presentada por conductores, los agentes de tránsito identificaron anomalías en tres permisos, pues no constaban en la base de datos de la AMT.

Ante la posible comisión de un delito, los agentes solicitaron la presencia de la Policía Nacional. Entonces, los tres conductores involucrados fueron aprehendidos y se someteran a una investigación de la Fiscalía General.

Además, la AMT presentó una denuncia por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La entidad municipal rechazó cualquier acto de corrupción y recordó a los transportistas de carga pesada la obligatoriedad de cumplir la Resolución 023-2025.

Esta normativa busca regular y establece horararios de restricción de la circulación vehicular para disminuir los siniestros de tránsito en corredores estratégicos como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Desde el 1 de enero del 2026, los vehículos pesados requieren un salvoconducto para circular por esas dos avenidas entre las 06:00 y las 10:00.