136 procesos sancionatorios por incendios forestales se han iniciado en Quito en el 2025

El Cuerpo de bomberos de Quito tiene equipos listos para atender emergencias de incedios forestales en la capital-

En el Distrito Metropolitano de Quito se han iniciado 136 procesos sancionatorios por los incendios forestales. Ese reporte lo maneja la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en lo que va de este año. El último incendio se registró en las laderas de El Panecillo donde se quemaron 200 metros.

El Cuerpo d Bomberos de Quito y la AMC realizan controles permanentes y vigilancia en las zonas más vulnerables a incendios. Según las autoridades de la capital en esta época de verano, las cifras son alarmantes.

El 43,31% de los incendios forestales se originan a partir de la quema de vegetación, el 21,97% a la quema descontrolada de desechos, mientras que apenas el 0,32% ocurren de forma natural.

En el Distrito Metropolitano existen 17 zonas de alto riesgo. Algunas de estas zonas críticas incluyen sitios como el parque Guanguiltagua, Chilibulo, Guápulo, El Panecillo y las laderas del Pichincha.

Según la ordenanza 075-2024, las multas vigentes desde las leves de 470 dólares hasta los 1 175 dólares por fumar en zonas de riesgo, impedir el acceso a personal de control, quemas no autorizadas en predios o provocar conatos de incendio.

Las multas graves van desde 1 410 a 2 115 dólares por la quema de vegetación en vías, uso de fuego en áreas de restauración de ecosistemas o incendios por falta de limpieza de predios.

Las sanciones muy graves van desde los 2350 a 35 250 dólares y son impuestas por quema de pirotecnia en zonas de protección ecológica o incendios que afecten inmuebles.