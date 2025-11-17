Estos son los productos que puede donar para estar en la fila preferencial del QuitoFest 2025

El festival de música independiente, Quito Fest, será en el parque Bicentenarios, en el norte de la capital.

La edición 22 del QuitoFest se desarrollará entre el viernes 28 y domingo 30 de noviembre del 2025 y acogerá a 32 grupos en escena. El evento será en el Parque Bicentenario, en el norte de la capital, de forma gratuita.

Para facilitar el ingreso al QuitoFest 2025 y al mismo tiempo aportar a una causa solidaria, los organizadores habilitarán una fila preferencial para quienes lleven donaciones de alimentos no perecibles y artículos de aseo personal.

Esta medida busca combinar la celebración musical con un acto de solidaridad hacia las personas más vulnerables de la ciudad.

Entre los productos aceptados para donación están:

Latas de atún (160 gramos)

Latas de sardina (2,435 gramos)

Latas de granos

Granos secos como quinua, fréjol o arveja

Un litro de aceite

Artículos de aseo personal (como pasta dental, papel higiénico)

Estos productos serán recolectados por la Unidad Patronato Municipal San José, que luego los convertirá en canastas solidarias destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Quienes lleven una donación podrán acceder más rápido al festival, gracias a una fila especial habilitada en la entrada.

El Municipio apunta a recoger alimentos nutritivos y esenciales, por lo que quedan excluidos los ultraprocesados y bebidas azucaradas