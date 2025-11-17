Esta es la cartelera oficial de artistas que estarán en el QuitoFest 2025

La 22° edición del QuitoFest cuenta con cartelera internacional y nacional.

La 22° edición del QuitoFest se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El escenario será el Parque Bicentenario, en el norte de la capital.

El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, anunció este lunes 17 de noviembre de 2025 la cartelera oficial para el festival de música más importante del país.

El festival es de acceso gratuito y contará con la presentación de 36 bandas nacionales e internacionales.

Bandas internacionales llegarán para festejar a 'La Carita de Dios' por sus 491 de fundación española. Esta es la cartelera confirmada de bandas internacionales:

Orishas (Cub)

Bersuit Vergarabat (Arg)

2 Minutos (Arg)

Los Amigos Invisibles (Ven)

A.N.I.M.A.L. (Arg)

Nervosa (Bra)

Siddhartha (Mex)

La Santísima Voladora (Mex)

Mr. Kilombo (Esp)

Nicolás y los fumadores (Col)

N.O.F.E. (Col)

También hay una lista de artistas nacionales que se presentarán en el festival:

Guardarraya

Guanaco

Descomunal

La Malamaña

Romasanta

Hijos de Quien

Los Ultratumba

Inmortal Kultura

Iguana Brava

Banda municipal de Quito y Gustavo Velásquez

Grotesco

La Rola

Para esta edición se abrieron audiciones públicas en las que fueron seleccionadas 12 bandas y artistas nacionales. Estas fueron las elegidas: