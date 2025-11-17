Esta es la cartelera oficial de artistas que estarán en el QuitoFest 2025
El QuitoFest es el festival de música independiente más importante de la capital ecuatoriana. Se trata de uno de los eventos más esperados.
La 22° edición del QuitoFest cuenta con cartelera internacional y nacional.
17 nov 2025 - 09:42
La 22° edición del QuitoFest se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El escenario será el Parque Bicentenario, en el norte de la capital.
El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, anunció este lunes 17 de noviembre de 2025 la cartelera oficial para el festival de música más importante del país.
El festival es de acceso gratuito y contará con la presentación de 36 bandas nacionales e internacionales.
Bandas internacionales llegarán para festejar a 'La Carita de Dios' por sus 491 de fundación española. Esta es la cartelera confirmada de bandas internacionales:
- Orishas (Cub)
- Bersuit Vergarabat (Arg)
- 2 Minutos (Arg)
- Los Amigos Invisibles (Ven)
- A.N.I.M.A.L. (Arg)
- Nervosa (Bra)
- Siddhartha (Mex)
- La Santísima Voladora (Mex)
- Mr. Kilombo (Esp)
- Nicolás y los fumadores (Col)
- N.O.F.E. (Col)
También hay una lista de artistas nacionales que se presentarán en el festival:
- Guardarraya
- Guanaco
- Descomunal
- La Malamaña
- Romasanta
- Hijos de Quien
- Los Ultratumba
- Inmortal Kultura
- Iguana Brava
- Banda municipal de Quito y Gustavo Velásquez
- Grotesco
- La Rola
Para esta edición se abrieron audiciones públicas en las que fueron seleccionadas 12 bandas y artistas nacionales. Estas fueron las elegidas:
- Tam Tam (tambores y percusión)
- Kev Santo Band (música afroecuatoriana)
- Luis Alcívar (reggae)
- Iván Pinos y Los Nosotros (hip hop)
- Gianny (pop, rap y poesía)
- Menino Gutto (rock)
- Muy Valen (pop fresco)
- Melinna (indie en varios idiomas)
- Eblis Desperation (metal)
- Diablo Huma Rock (metal con folclor)
- Hananki (folclor)
- Diego y los gatos del callejón (rock infantil)
