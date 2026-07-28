Este 28 y 29 de julio inician las pruebas del sistema QuitoBici

Este 28 y 29 de julio iniciamos las pruebas del sistema QuitoBici, indicó el alcalde Pabel Muñoz

El Municipio de Quito inició este 28 de julio la fase de pruebas del sistema de bicicletas públicas QuitoBici, una etapa que se extenderá hasta el 29 de julio y que busca comprobar el funcionamiento de la plataforma antes de que el servicio entre en operación para la ciudadanía.

El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz, quien explicó que durante estas jornadas se evaluarán aspectos operativos, tecnológicos y de seguridad junto al consorcio responsable de la implementación del proyecto.

El objetivo es garantizar que las bicicletas, estaciones y mecanismos de préstamo funcionen de manera adecuada antes de su inauguración oficial.

40 kilómetros de recorrido

QuitoBici contará con una red de 250 bicicletas distribuidas en 25 estaciones ubicadas entre Quitumbe y La Ofelia, ampliando significativamente la cobertura del antiguo sistema.

Además, ofrecerá un recorrido aproximado de 40 kilómetros, integrándose con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

Entre las principales novedades del renovado servicio destacan la incorporación de geolocalización GPS en tiempo real, candados electrónicos y un sistema de monitoreo permanente para reforzar la seguridad de las unidades.

Horarios de funcionamiento

El servicio funcionará de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00, ampliando tanto los días como el horario de atención respecto al esquema anterior.

Las autoridades municipales señalaron que esta fase permitirá detectar y corregir cualquier inconveniente antes de habilitar el uso masivo de las bicicletas.

Una vez concluidas las pruebas, la Secretaría de Movilidad anunciará la fecha oficial de apertura del sistema para todos los ciudadanos.