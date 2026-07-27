Pareja y familiares de Lizeth Bunshi rindieron versión en Fiscalía; la búsqueda continúa

La búsqueda de Lizeth Bunshi Muñoz, de 28 años, continúa tras ocho días de la desaparición, sin embargo, aún no se desconoce su paradero.

Mientras Bomberos Quito y Policía Nacional mantienen las labores de búsqueda en la quebrada del río Machángara, en el centro-sur de Quito, este lunes 27 de julio de 2026, la pareja de la joven, sus familiares y otras personas acudieron a la Fiscalía para rendir su versión.

Entre quienes comparecieron estuvieron el novio de Lizeth Bunshi, el hermano del principal sospechoso, el taxista que trasladó a la joven y al detenido hasta el sector de Cumandá, así como el padre, la hermana y la cuñada de la desaparecida.

El abogado Santiago Sarango explicó que, de acuerdo con la información recopilada, Lizeth salió de su domicilio junto a su pareja el sábado 18 de julio y ambos acudieron a un bar con un grupo de amigos.

En ese lugar se habría encontrado con Cristian Gonzalo V., quien, según indicó, era amigo del novio de la joven.

Según las investigaciones, tras la reunión, Cristian y Lizeth abordaron un taxi en el sector de San Roque con destino al redondel de Cumandá. Según el relato del abogado, el conductor los dejó allí debido a que no contaban con dinero para continuar el recorrido.

Las pesquisas señalan que una cámara de seguridad registró el momento en que Lizeth y Cristian Gonzalo V. ingresan caminando hacia el sector de la quebrada. Sin embargo, las imágenes mostrarían que solo el hombre salió del lugar, convirtiéndose en la última persona que habría estado con la joven.

El sospechoso fue capturado el 21 de julio de 2026 y, de acuerdo con el expediente, habría permanecido junto a Lizeth desde el 19 de julio, recorriendo la zona del río Machángara antes de su desaparición.

Además, la investigación recoge los testimonios de habitantes de calle que permanecen en la quebrada, quienes aseguraron haber escuchado discusiones y gritos de auxilio durante la noche en que la joven desapareció.

Búsqueda continúa con drones y equipos especializados

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que mantiene activo el operativo para localizar a Lizeth Bunshi mediante la participación de la Unidad de Aeronaves No Tripuladas y la Brigada Especializada de Rescate Acuático, que realizan barridos técnicos en el río y sus alrededores.

El capitán Juan Carlos Ganchala detalló que los equipos han recorrido al menos 15 kilómetros desde el sector de Cumandá.

Como parte del operativo, también se efectuó un monitoreo con drones y unidades especializadas desde el puente de la Interoceánica, en el kilómetro 11, hasta la Hidroeléctrica de Nayón, con el objetivo de ampliar el área de búsqueda.