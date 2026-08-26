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Quito

Quema de desechos genera columna de humo cerca del Parque Bicentenario

La emergencia se registra en la avenida Luis Tufiño, en el norte de Quito. Bomberos realizan labores para controlar y extinguir el fuego.

Quema de desechos genera columna de humo cerca del Parque Bicentenario.

Bomberos Quito

Autor

Melany Oñate D.

Actualizada:

26 ago 2026 - 15:04

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Una columna de humo sorprendió a quienes se encontraban cerca del Parque Bicentenario, en el norte de Quito, la tarde de este miércoles 26 de agosto de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito se movilizó hasta la avenida Luis Tufiño, a un costado del parque, para realizar labores de control y extinción.

¿Qué provocó el fuego?

De acuerdo con la información disponible, se trató de una quema de desechos. En el lugar se encontraron residuos y productos domésticos.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos del sector. No se reportan viviendas ni familias afectadas por la emergencia.

Bomberos permanece en el sitio y recomienda no acercarse a la zona y facilitar el paso de los vehículos de emergencia mientras continúan las labores.

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