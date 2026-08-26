Funeral de Lizeth Bunshi: Será sepultada en el Valle de Los Chillos tras 38 días desaparecida

Lizeth Bunshi será sepultada en el Valle de Los Chillos tras 38 días de búsqueda

Lizeth Bunshi, de 29 años, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de julio; la tarde del martes 25 de agosto su cuerpo fue encontrado en el río Machangara en el sector de Guápulo, en Quito.

Su búsqueda terminó con un desenlace trágico luego de que durante diligencias en el río Machángara, encontraran los restos que posteriormente fueron reconocidos por su familia.

La joven era estilista y madre de un niño de nueve años. También cuidaba a su madre, quien tiene una discapacidad física.

Su desaparición movilizó durante más de un mes a familiares y allegados, que buscaban información sobre su paradero.

La última vez fue vista cerca del río Machángara

Según la información conocida por sus familiares, Lizeth salió de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el Valle de Los Chillos.

Lizeth Bunshi será sepultada en el Valle de Los Chillos tras 38 días desaparecida Teleamazonas.com Fiscalía alista nuevas diligencias mientras el Valle de Los Chillos despide a Lizeth Bunshi Teleamazonas.com Familiares despiden a Lizeth Bunshi tras trágico hallazgo en el río Machángara Teleamazonas.com Tras 38 días de angustiosa búsqueda, la familia de Lizeth Bunshi confirmó su trágica muerte. Teleamazonas.com Con esta dolorosa ceremonia familiar se cierra la etapa de una desesperada búsqueda Teleamazonas.com La alerta por la desaparición de Lizeth se activó el pasado 18 de julio. Teleamazonas.com

Tenía previsto encontrarse con su novio y unos amigos, pero posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes.

La última ubicación conocida de la joven fue en los alrededores del río Machángara, cerca del sector de Cumandá, en el centro de Quito.

Tras perder contacto con ella, sus familiares presentaron la denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

#Sociedad | Tras 38 días de búsqueda, Lizeth Bunshi fue encontrada sin vida en Quito este martes 25 de agosto. Su familia exige justicia. Conozca todos los detalles del caso https://t.co/mRokLX0qRW pic.twitter.com/BWugJxxFUq — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 26, 2026

El caso continúa bajo investigación

Con la identificación de los restos, el caso entra en una nueva etapa. Entre las diligencias previstas constan una reconstrucción de los hechos y la revisión de las circunstancias de la muerte, lo que podría derivar en un cambio en la investigación del delito.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados acompañan el velorio de Lizeth Bunshi.

Su sepelio se realizará este jueves 27 de agosto, a las 15:00, en el Valle de Los Chillos.