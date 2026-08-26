Funeral de Lizeth Bunshi: Será sepultada en el Valle de Los Chillos tras 38 días desaparecida
Los restos de Lizeth Bunshi serán velados hasta este jueves 27 de agosto de 2026 en el Valle de Los Chillos, en Quito.
Lizeth Bunshi será sepultada en el Valle de Los Chillos tras 38 días de búsqueda
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Actualizada:
26 ago 2026 - 11:07
Lizeth Bunshi, de 29 años, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de julio; la tarde del martes 25 de agosto su cuerpo fue encontrado en el río Machangara en el sector de Guápulo, en Quito.
Su búsqueda terminó con un desenlace trágico luego de que durante diligencias en el río Machángara, encontraran los restos que posteriormente fueron reconocidos por su familia.
La joven era estilista y madre de un niño de nueve años. También cuidaba a su madre, quien tiene una discapacidad física.
Su desaparición movilizó durante más de un mes a familiares y allegados, que buscaban información sobre su paradero.
La última vez fue vista cerca del río Machángara
Según la información conocida por sus familiares, Lizeth salió de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el Valle de Los Chillos.
Tenía previsto encontrarse con su novio y unos amigos, pero posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes.
La última ubicación conocida de la joven fue en los alrededores del río Machángara, cerca del sector de Cumandá, en el centro de Quito.
Tras perder contacto con ella, sus familiares presentaron la denuncia por desaparición ante la Fiscalía.
El caso continúa bajo investigación
Con la identificación de los restos, el caso entra en una nueva etapa. Entre las diligencias previstas constan una reconstrucción de los hechos y la revisión de las circunstancias de la muerte, lo que podría derivar en un cambio en la investigación del delito.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados acompañan el velorio de Lizeth Bunshi.
Su sepelio se realizará este jueves 27 de agosto, a las 15:00, en el Valle de Los Chillos.
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