Cierre en la vía Alóag - Santo Domingo por caída de camión y vehículo liviano al precipicio

La vía Alóag - Santa Domingo fue cerrada parcialmente por siniestro de tránsito.

Un camión y un vehículo liviano cayeron al precipicio en la vía Alóag - Santo Domingo la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 19 de la vía. Un tramo fue cerrado parcialmente mientras los equipos de rescate intentan sacar a los vehículos del barranco.

El Cuerpo de Bomberos de Mejía informó que drones sobrevuelan la zona para facilitar el rescate de las víctimas y los vehículos.

La Prefectura de Pichincha añadió que el tránsito vehicular es controlado en el tramo donde se registró el siniestro.

Hasta las 12:00 de este miércoles no se ha detallado el número de víctimas y las causas del aparatoso siniestro.

En la víspera otro siniestro de tránsito se registró en la vía Alóag - Santo Domingo. Un tráiler perdió su carga y chocó contra una furgoneta.