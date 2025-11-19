Cierre en la vía Alóag - Santo Domingo por caída de camión y vehículo liviano al precipicio
La vía Alóag - Santo Domingo fue cerrada parcialmente por un siniestro de tránsito. Equipos de rescate permanecen en el sitio.
ECU911
19 nov 2025 - 11:48
Un camión y un vehículo liviano cayeron al precipicio en la vía Alóag - Santo Domingo la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025.
El siniestro se registró a la altura del kilómetro 19 de la vía. Un tramo fue cerrado parcialmente mientras los equipos de rescate intentan sacar a los vehículos del barranco.
El Cuerpo de Bomberos de Mejía informó que drones sobrevuelan la zona para facilitar el rescate de las víctimas y los vehículos.
La Prefectura de Pichincha añadió que el tránsito vehicular es controlado en el tramo donde se registró el siniestro.
Hasta las 12:00 de este miércoles no se ha detallado el número de víctimas y las causas del aparatoso siniestro.
En la víspera otro siniestro de tránsito se registró en la vía Alóag - Santo Domingo. Un tráiler perdió su carga y chocó contra una furgoneta.
