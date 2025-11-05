Quito: 146 050 pasajeros se movilizaron desde las terminales Quitumbe y Carcelén en feriado

Gran afluencia de pasajeros en las terminales de Quitumbe y Carcelén.

El Municipio de Quito presentó un balance del feriado de noviembre. Según las cifras oficiales hubo un aumento en el movimiento de usuarios en las terminales terrestres de Quitumbe, en el sur de Quito, y Carcelén, en el norte, con relación a las cifras registradas en el 2024.

De acuerdo al informe oficial entre el viernes 31 de octubre y el martes 4 de noviembre del 2025 se movilizaron 146 050 usuarios por ambos puntos. Para facilitar la movilidad se activaron 6 555 frecuencias de transporte interprovincial.

Por ejemplo, en la Terminal de Carcelén se atendió a 47 500 viajeros con 2 408 frecuencias habilitadas; mientras que en Quitumbe se movilizaron 98 550 pasajeros en 4 147 frecuencias.

El feriado se consolidó como uno de los de mayor movilización en los últimos años. En 2024, durante el mismo periodo, se registraron 137 100 usuarios. Es decir, este año hubo 8 950 pasajeros más.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizó el sellaje vehicular para garantizar la salida ordenada de las unidades. El control también se desplegó en los accesos a la ciudad.