Cuatro reconocimientos ponen a Quito en la vanguardia de las ciudades del mundo

Fotografía de archivo de la Virgen del Panecillo, ubicada en un cerro del centro histórico en Quito (Ecuador).

Los reconocimientos internacionales que ha recibido la capital de los ecuatorianos, Quito, en los últimos años permiten la promoción de la riqueza cultural e histórica de la ciudad.

Quito fue la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1978. Su centro histórico es el mejor conservado de Iberoamérica, con más de 130 edificaciones patrimoniales y 5 000 bienes registrados.

Pero en los últimos años Quito, ha acumulado una serie de reconocimientos que la posicionan como destino turístico por excelencia en la región.

Ciudad Creativa

El reconocimiento más reciente llegó este 31 de octubre, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó a Quito como Ciudad Creativa en la categoría de Arquitectura.

Este logro celebra la historia, la capacidad de innovación y la identidad urbana de la capital ecuatoriana, construida entre montañas, plazas y barrios llenos de vida.

Esta denominación que reconoce la riqueza arquitectónica precolonial, colonial y moderna de la ciudad le permite una proyección a futuro con la potencialización de algunas zonas que establecen metas desde 2026 a 2029 como el aumento de bienes rehabilitados, elevar la participación ciudadana en eventos culturales y crear más circuitos gastronómicos y patrimoniales de la urbe.

Ciudad Inteligente y Sostenible

Quito también fue reconocida por la ONU como la primera ciudad inteligente y sostenible del país.

Para alcanzar esta distinción, la capital fue evaluada en más de 100 indicadores relacionados con tecnología, planificación urbana y políticas públicas, demostrando su compromiso con la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.

En esta línea, en septiembre, Quito fue distinguida con el Special Achievement in GIS (SAG) Award, otorgado por ESRI (Environmental Systems Research Institute), líder mundial en Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Este premio resalta el uso innovador de la tecnología SIG para la gestión del ordenamiento territorial y el uso del suelo, herramientas clave para un desarrollo urbano planificado y sostenible.

Óscar del Turismo y destino Turístico Inteligente

Los ‘Óscar del Turismo’ (World Travel Awards 2025) reconocieron nuevamente a Quito y la nombraron como Destino Cultural Líder de Sudamérica con lo cual se destaca su cultura, historia viva y una identidad que late en cada calle empedrada y patrimonial.

Museos, conventos, galerías, festivales, gastronomía ancestral y moderna, fusión de productos, innovación y una vibra que mezcla lo colonial con lo contemporáneo magistralmente también la hacen digna de este galardón.

En julio, la empresa Quito Turismo recibió el reconocimiento como la “Mejor Entidad Promotora de Turismo de Reuniones y Romance” durante los Latin American Wedding Awards 2025, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

La organización anunció además que Quito será sede de la edición 2026 del evento, consolidando su liderazgo regional en el turismo de bodas, lunas de miel y reuniones corporativas.

A inicios de año, en España, Quito obtuvo el galardón como la primera ciudad ecuatoriana verificada como Destino Turístico Inteligente (DTI), alineada con los estándares internacionales promovidos por ONU Turismo.

Mejores pueblos turísticos

En materia de turismo, diversas localidades quiteñas también han recibido reconocimientos. La parroquia Pacto, ubicada en el verde Chocó Andino, fue reconocida por las Naciones Unidas para el Turismo (UN Tourism) como uno de los “Best Tourism Villages 2025”, los mejores pueblos turísticos del planeta.

El galardón fue entregado en la ciudad de Huzhou, en China y celebra a los destinos rurales que cuidan la naturaleza, mantienen vivas sus tradiciones y apuestan por un turismo que beneficia a sus comunidades. En Pacto, la hospitalidad, la producción responsable y el trabajo colectivo son parte de su identidad.

Otra localidad con galardón es Yunguilla, ubicada en la parroquia Calacalí, que ganó el premio TO DO Award que reconoce la gestión y buenas prácticas del turismo sostenible, el manejo adecuado de los recursos naturales, los beneficios turísticos, y sobre todo, el proceso socio organizativo de la comunidad. La zona de bosque nublado está compuesta, por alrededor, de 5 mil hectáreas, con 50 familias. Cuenta con circuitos turísticos para darle un plus a la naturaleza en temas de conservación.