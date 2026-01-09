'Sentimos miedo e impotencia'; propietaria reacciona tras asalto a cafetería en Cumbayá

Hombres armados ingresaron a una cafetería en el sector de Cumbayá, en el nororiente de Quito.

Hombres armados ingresaron a una cafetería en Cumbayá, en el nororiente de Quito, para asaltar a sus clientes y propietarios. El hecho violento ocurrió pasado el mediodía del miércoles y quedó registrado en video.

La propietaria del lugar, una conocida influencer, reaccionó a lo sucedido en redes sociales. “Sentimos miedo y la impotencia que hoy compartimos muchos ecuatorianos al ver cómo nos arrebatan la paz”, dijo en un video en su cuenta de TikTok.

En el video del asalto se ve cómo los hombres armados ingresan al local, apuntan a las personas que se encuentran al interior para llevarse sus pertenencias. Los asaltantes llevaban puestos los cascos el momento del ataque.

La propietaria del lugar confirmó que los mismos hombres habían cometido otros robos en la zona en días pasados e indicó que están reforzando los protocolos de la empresa para volver a atender a sus clientes.

“Uno no ve la gravedad del país hasta que la delincuencia le toca la puerta”, dijo la propietaria y víctima en la descripción de su video.

Por este asalto no hubo personas detenidas. Sin embargo, una persona denunció en la red social X que después del hecho violento rastrearon un celular y lo ubicaron en la av. Mariana de Jesús y calle Italia.

Sin embargo, la Policía no pudo ingresar al lugar porque no hubo una orden judicial.