Quito: Aeropuerto Mariscal Sucre suspenderá sus operaciones por mantenimiento

La pista del Aeropuerto Mariscal Sucre será intervenida y cerrará de manera temporal.

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre serán suspendidas en varias fechas a lo largo de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista, informó la empresa concesionaria Quiport este martes 7 de abril de 2026.

Según el comunicado de la empresa que administra el Aeropuerto de Quito, los cierres se realizarán en horarios específicos, principalmente durante la madrugada, con el objetivo de reducir el impacto en los pasajeros y las aerolíneas.

Las operaciones se detendrán de 02:00 a 14:00 en los siguientes días:

11 de abril

9, 16 y 30 de mayo

6 de junio

5, 12 y 26 de septiembre

3 de octubre

Asimismo, habrá otra suspensión de 06:00 a 14:00:

17 de octubre

Quiport indicó que, durante estas jornadas, se informará "oportunamente" los cambios de itinerarios, reprogramaciones o posibles cancelaciones de vuelos.

Aunque los pasajeros también podrán reprogramar o cancelar sus vuelos poniéndose en contacto con cada aerolínea. Los contactos de cada una se podrán encontrar aquí.

De acuerdo con la empresa concesionaria, estas fechas han sido coordinadas y autorizadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). También las aerolíneas han sido notificadas en reuniones de trabajo.