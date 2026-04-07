Quito: Empresa Eléctrica pone condiciones para volver a cobrar por recolección de basura

Reclamos por cobros elevados en la tasa de recolección de basura persisten.

La delegación de concejales del Municipio de Quito que da seguimiento al proceso de posibles mejoras en el cobro de la tasa de recolección de basura presentó novedades.

Durante una reunión del Concejo Metropolitano, el alcalde Pabel Muñoz indicó que, para cobrar nuevamente la tasa de recolección de basura en la planilla de luz, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y el Gobierno central plantearon tres condiciones:

Estudio técnico de fijación de tasas socializado con la ciudadanía.

Listado de abonados que reciben el servicio (catastro).

No exista indexación a la planilla de consumo eléctrico.

En marzo, un grupo de concejales mantuvo una reunión con la ministra de Energía, Inés Manzano, y la gerente de la EEQ, Ruth Landeta.

Municipio trabaja en su propio catastro

Según el Alcalde, el Municipio trabaja en la consolidación de un catastro propio de usuarios.

A inicios de 2026, el Cabildo asumió la recaudación de la tasa de recolección de basura, a través de la planilla de agua potable.

Mientras tanto, cientas de quejas por aumento en el cobro de la planilla de agua se repiten en Quito.

Usuarios de zonas residenciales y conjuntos habitacionales denuncian el aumento en la tasa de recolección de basura.