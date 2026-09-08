Quito analiza una nueva tarifa para el transporte público, este martes 8 de septiembre de 2026

Debate sobre el alza del pasaje se decide este martes 8 de septiembre en el Concejo Metropolitano de Quito.

El pasaje del transporte público en Quito podría pasar de USD 0,35 a USD 0,40. El Concejo Metropolitano tiene previsto tratar este martes 8 de septiembre de 2026, en segundo debate, la ordenanza que plantea el incremento y un nuevo esquema de compensación para los transportistas.

De aprobarse la propuesta, la nueva tarifa para los buses convencionales y el Metrobús-Q entraría en vigencia desde el 1 de enero de 2027.

Además, los buses eléctricos u otros vehículos de bajas emisiones que cumplan las condiciones técnicas podrían cobrar USD 0,45.

¿Por qué el pasaje podría volver a revisarse?

Mientras Quito avanza con su propia ordenanza, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que cambian la forma en que los municipios deberán calcular las tarifas.

La reforma establece una metodología nacional de obligatorio cumplimiento. Los municipios seguirán definiendo el valor del pasaje en sus ciudades, pero deberán hacerlo utilizando los parámetros nacionales y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) podrá verificar su cumplimiento.

Esto significa que, aunque Quito apruebe ahora el incremento a USD 0,40, el cálculo podría tener que revisarse cuando la nueva ley entre en vigencia y se establezca la metodología nacional.

La reforma todavía debe pasar por el Ejecutivo y posteriormente ser publicada en el Registro Oficial para entrar en vigencia.

Compensación de hasta USD 8 000 por bus

La ordenanza también contempla una compensación económica temporal de hasta USD 8 000 por cada unidad de transporte convencional, que estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Concejo Metropolitano deberá definir este martes si aprueba la propuesta. Por ahora, por tanto, el aumento a USD 0,40 todavía no está vigente.