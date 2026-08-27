Cinco rutas escolares reactivan su servicio en Quito: estos son los recorridos y horarios
Desde el 1 de septiembre, Quito habilita cinco rutas de expresos escolares en el Trolebús y la Ecovía. Conozca los horarios y paradas.
Así funcionarán las 5 rutas escolares del Trolebús y la Ecovía en Quito
Quito Informa
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Actualizada:
27 ago 2026 - 09:35
Los estudiantes de Quito tendrán cinco rutas expresas para llegar más rápido a sus unidades educativas desde el inicio del nuevo año lectivo.
El servicio se reactivará desde el martes 1 de septiembre, con recorridos especiales en el Trolebús y la Ecovía y una tarifa de USD 0,17 para estudiantes.
Cinco rutas de expresos escolares en Quito
Las unidades tendrán dos horarios de salida, entre las 06:05 y las 06:30, y realizarán paradas específicas para facilitar el traslado de estudiantes durante las primeras horas de la mañana.
Estas son las cinco rutas que estarán disponibles:
1. Terminal Quitumbe – Colón | Trolebús
Salidas a las 06:05 y 06:15.
El recorrido incluye Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara y Colón.
2. Estación El Recreo – Colón | Trolebús
Salidas a las 06:15 y 06:30.
Las paradas serán El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido y Colón.
3. Terminal Quitumbe – Playón de La Marín | Ecovía
Salidas a las 06:15 y 06:30.
Pasará por Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar y Playón de La Marín.
Rutas desde Guamaní y Río Coca
4. Estación Guamaní – De las Universidades | Ecovía
Salidas a las 06:05 y 06:15.
El recorrido incluye Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar, Playón de La Marín, Simón Bolívar y De las Universidades.
5. Estación Río Coca – Playón de La Marín | Ecovía
Salidas a las 06:15 y 06:30.
Esta ruta tendrá paradas en Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de La Marín.
Servicio incluye a docentes
El servicio también estará disponible para docentes que presenten su credencial, así como para padres, madres o acompañantes de los estudiantes más pequeños.
La operación contará con presencia de agentes de tránsito en distintos puntos para controlar la circulación y evitar la invasión de los carriles exclusivos.
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