Cinco rutas escolares reactivan su servicio en Quito: estos son los recorridos y horarios

Así funcionarán las 5 rutas escolares del Trolebús y la Ecovía en Quito

Los estudiantes de Quito tendrán cinco rutas expresas para llegar más rápido a sus unidades educativas desde el inicio del nuevo año lectivo.

El servicio se reactivará desde el martes 1 de septiembre, con recorridos especiales en el Trolebús y la Ecovía y una tarifa de USD 0,17 para estudiantes.

Cinco rutas de expresos escolares en Quito

Las unidades tendrán dos horarios de salida, entre las 06:05 y las 06:30, y realizarán paradas específicas para facilitar el traslado de estudiantes durante las primeras horas de la mañana.

Estas son las cinco rutas que estarán disponibles:

1. Terminal Quitumbe – Colón | Trolebús

Salidas a las 06:05 y 06:15.

El recorrido incluye Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara y Colón.

2. Estación El Recreo – Colón | Trolebús

Salidas a las 06:15 y 06:30.

Las paradas serán El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido y Colón.

3. Terminal Quitumbe – Playón de La Marín | Ecovía

Salidas a las 06:15 y 06:30.

Pasará por Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar y Playón de La Marín.

Rutas desde Guamaní y Río Coca

4. Estación Guamaní – De las Universidades | Ecovía

Salidas a las 06:05 y 06:15.

El recorrido incluye Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar, Playón de La Marín, Simón Bolívar y De las Universidades.

5. Estación Río Coca – Playón de La Marín | Ecovía

Salidas a las 06:15 y 06:30.

Esta ruta tendrá paradas en Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de La Marín.

Servicio incluye a docentes

El servicio también estará disponible para docentes que presenten su credencial, así como para padres, madres o acompañantes de los estudiantes más pequeños.

La operación contará con presencia de agentes de tránsito en distintos puntos para controlar la circulación y evitar la invasión de los carriles exclusivos.