Más de 2 600 multados: La AMT intensifica operativos a camiones en la Simón Bolívar

La Agencia Metropolitana de Tránsito intensifica el control a camiones de más de 7 toneladas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reforzó los operativos de control al transporte de carga pesada en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, en Quito este jueves 6 de agosto del 2026.

Las inspecciones buscan verificar el cumplimiento de las restricciones de circulación y reducir los siniestros de tránsito en dos de las vías con mayor flujo vehicular de la capital.

Controles al transporte pesado en Quito

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de la Simón Bolívar y la Ruta Viva, donde agentes de la AMT revisan que los vehículos de carga pesada cumplan con la normativa vigente.

Durante las inspecciones se verifica que los conductores porten licencia, matrícula y salvoconducto cuando corresponda, además de comprobar el estado mecánico de los camiones.

La restricción aplica para los vehículos de carga de más de siete toneladas, que no pueden circular por estas vías entre las 06:00 y las 10:00, y de 16:00 a 20:00, salvo que cuenten con un salvoconducto vigente.

Los vehículos de hasta siete toneladas están exentos de esta medida.

Según la AMT, la restricción fue implementada para disminuir los siniestros de tránsito en estos corredores viales.

La entidad recordó que los controles se mantienen de forma permanente durante los horarios establecidos para garantizar el cumplimiento de la norma.

Cifras de operativos y sanciones

De acuerdo con los datos presentados por la AMT, entre enero y agosto se han ejecutado 1 227 operativos, que dejaron 2 678 boletas de citación por incumplir la restricción de circulación para transporte pesado.

Además, se emitieron 3 821 citaciones por otras contravenciones de tránsito y se entregaron 7 780 salvoconductos.

La entidad indicó que la infracción por incumplir la restricción está contemplada en la normativa vigente y conlleva una multa aproximada de 48,20 dólares.

Si durante la inspección se detectan otras faltas, como la circulación sin placas u otras irregularidades, se aplica la sanción correspondiente a la infracción más grave.

En cuanto a los resultados de la medida, la AMT señaló que en la Ruta Viva no se registran personas fallecidas en el período comprendido entre enero y agosto de 2026.

En la avenida Simón Bolívar sí se reportan tres fallecidos; sin embargo, la entidad precisó que esos casos ocurrieron fuera del horario de restricción para el transporte pesado.