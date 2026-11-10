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Quito

Tres personas fueron atendidas tras un siniestro de tránsito en la avenida 12 de Octubre, en Quito

Tres personas resultaron heridas tras un siniestro de tránsito ocurrido la noche del lunes en la avenida 12 de Octubre y Roca, en Quito.

Colisión de motocicleta en la av. 12 de Octubre y Roca movilizó a los organismos de socorro

AMT

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

10 nov 2026 - 08:00

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Un siniestro de tránsito se reportó la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió en la intersección con la calle Roca, donde tres personas quedaron sobre la calzada y recibieron atención de los paramédicos.

En las imágenes compartidas por las entidades de emergencia se observa a tres personas mientras eran estabilizadas por los equipos médicos

Junto a ellas estaba una motocicleta, por lo que se presume que los involucrados se movilizaban en este vehículo. 

Los afectados fueron trasladados a casas de salud para su valoración.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, mientras se atendía la emergencia, se cerraron dos carriles de la avenida 12 de Octubre en sentido sur-norte

Agentes de tránsito acudieron al sitio para controlar la circulación, que era alta al momento del accidente.

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