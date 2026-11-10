Tres personas fueron atendidas tras un siniestro de tránsito en la avenida 12 de Octubre, en Quito

Colisión de motocicleta en la av. 12 de Octubre y Roca movilizó a los organismos de socorro

Un siniestro de tránsito se reportó la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió en la intersección con la calle Roca, donde tres personas quedaron sobre la calzada y recibieron atención de los paramédicos.

En las imágenes compartidas por las entidades de emergencia se observa a tres personas mientras eran estabilizadas por los equipos médicos.

Junto a ellas estaba una motocicleta, por lo que se presume que los involucrados se movilizaban en este vehículo.

Los afectados fueron trasladados a casas de salud para su valoración.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, mientras se atendía la emergencia, se cerraron dos carriles de la avenida 12 de Octubre en sentido sur-norte.

Agentes de tránsito acudieron al sitio para controlar la circulación, que era alta al momento del accidente.