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Quito

Quito: Alerta por siniestro de tránsito en Guayllabamba

Auto involucrado en siniestro de tránsito en Guayllabamba.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

12 abr 2026 - 07:35

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La mañana del 12 de abril de 2026, se registró un siniestro de tránsito en Guayllabamba, parroquia rural de Quito

El volcamiento de un vehículo que quedó golpeado contra una montaña de piedra, sucedió específicamente en la Panamericana Norte

Personal de socorro acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a un herido que se encontrava dentro del automóvil.  

Las autoridades informaron que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Quito - Cayambe.

También hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito. 

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