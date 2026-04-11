Quito: Paseo Dominical incorpora un desvío temporal

El desvío se aplicará en el sur de Quito.

Desde este domingo 12 de abril de 2026, el Paseo Dominical, también conocido como ciclopaseo incorpora un desvío temporal en el sector de la calle Eplicachima, al sur de la capital.

La medida se tomará durante 3 domingos consecutivos por el inicio de trabajos de obra civil en la zona.

Los ciclistas y ciudadanos que transiten por allí, podrán observar el desvío temporal que se encuentra señalizado.

Habrá señalización y agentes de control

También el recibirán acompañamiento de personal operativo y agentes de control.

Según las autoridades municipales, la medida fue socializada con moradores y actores del sector con el objetivo de coordinar accesos y minimizar impactos durante la ejecución de los trabajos.