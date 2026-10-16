El Quito Design Week se realizará del 19 al 25 de octubre en el Centro Cultural Itchimbía
La segunda edición reúne una ruta por la ciudad, una exposición, charlas, talleres y un mercado de diseño en una sola semana.
La segunda edición del Quito Design Week se realizará del 19 al 25 de octubre en el Centro Cultural Itchimbía.
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Actualizado:
16 oct 2026 - 11:37
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026 se llevará a cabo la segunda edición del Quito Design Week, el principal festival de diseño, y el Centro Cultural Itchimbía será su sede oficial.
Bajo el concepto "Diseño Radical", la edición 2026 posiciona al diseño como una herramienta crítica y de transformación social.
Quito será el punto de encuentro para diseñadores, estudiantes, profesionales, creativos, instituciones, marcas y público general, a través de exposiciones, charlas, talleres, recorridos, encuentros y espacios de intercambio.
Quito Design Week busca fortalecer el ecosistema creativo del país, visibilizar el talento local y generar nuevas conexiones entre diseño, cultura, innovación, tecnología, sostenibilidad y sociedad.
Durante una semana se exhibirán prácticas que investigan, especulan y ensayan soluciones que van más allá del objeto estético, actuando directamente sobre las formas de vida, la sostenibilidad, la inclusión social y la tecnología aplicada a nuestro territorio.
Los visitantes podrán disfrutar de las siguientes exposiciones:
- El valor de lo incómodo
- El Mercado de Diseño
- Charlas, talleres y una zona de Antojos en colaboración con CHIÚ.
¿Cómo ingresar al Quito Desing Week?
El evento es gratuito, solo debe registrarse en sitio oficial del Quito Desing Week y entrar con el ticket QR.
También podrá registrarse en la puerta el día del evento.
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