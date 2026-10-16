El Quito Design Week se realizará del 19 al 25 de octubre en el Centro Cultural Itchimbía

La segunda edición del Quito Design Week se realizará del 19 al 25 de octubre en el Centro Cultural Itchimbía.

Del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026 se llevará a cabo la segunda edición del Quito Design Week, el principal festival de diseño, y el Centro Cultural Itchimbía será su sede oficial.

Bajo el concepto "Diseño Radical", la edición 2026 posiciona al diseño como una herramienta crítica y de transformación social.

Quito será el punto de encuentro para diseñadores, estudiantes, profesionales, creativos, instituciones, marcas y público general, a través de exposiciones, charlas, talleres, recorridos, encuentros y espacios de intercambio.

Quito Design Week busca fortalecer el ecosistema creativo del país, visibilizar el talento local y generar nuevas conexiones entre diseño, cultura, innovación, tecnología, sostenibilidad y sociedad.

Durante una semana se exhibirán prácticas que investigan, especulan y ensayan soluciones que van más allá del objeto estético, actuando directamente sobre las formas de vida, la sostenibilidad, la inclusión social y la tecnología aplicada a nuestro territorio.

Los visitantes podrán disfrutar de las siguientes exposiciones:

El valor de lo incómodo

El Mercado de Diseño

Charlas, talleres y una zona de Antojos en colaboración con CHIÚ.

¿Cómo ingresar al Quito Desing Week?

El evento es gratuito, solo debe registrarse en sitio oficial del Quito Desing Week y entrar con el ticket QR.

También podrá registrarse en la puerta el día del evento.