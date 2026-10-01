Día del Pasillo Ecuatoriano: negocios impulsan la tradición de la música nacional en Quito

Julio Jaramillo, "El Ruiseñor de América", icono de la música ecuatoriana y máximo exponente de pasillo.

Cada 1 de octubre, Ecuador rinde tributo a su identidad musical con la celebración del Día del Pasillo Ecuatoriano. Esta fecha conmemorativa, fue oficializada en 1993 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y coincide con el nacimiento de Julio Jaramillo "El Ruiseñor de América".

Nacido en Guayaquil en 1935, JJ se consagró como el referente indiscutible de este género, inmortalizando letras que expresan amor, melancolía y el sentir de los ecuatorianos.

El pasillo se caracteriza por el vibrante sonido del requinto y la guitarra, sus composiciones fusionan la poesía lírica con melodías nostálgicas que han marcado a distintas generaciones.

Su valor cultural es relevante que trascendió las fronteras tras ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 2021. Además, la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, garantizando así la preservación y difusión de esta joya musical.

En la actualidad, este legado no solo se conserva en la memoria, sino que florece gracias al emprendimiento y los negocios locales que apuestan por la música nacional.

Desde salas de ensayo, plataformas digitales y eventos gastronómico-culturales, las iniciativas privadas dinamizan la economía creativa del país. De esta forma, el pasillo demuestra que la tradición y el desarrollo comercial pueden unirse para conectar la riqueza histórica ecuatoriana con las nuevas generaciones.

Emprendimiento y música nacional para conectar con las nuevas generaciones

Fusionar negocios locales y música ecuatoriana nace del deseo de preservar las raíces culturales y crear experiencias más cercanas.

Iniciativas como Pachaminkuni, un espacio cultural ubicado en Quitumbe, sur de Quito, o el restobar Las Malditas Papas, situado en la avenida Tomás de Berlanga, norte de la capital, surgieron hace tres y un año, respectivamente.

Ambas nacieron con el objetivo de abrir espacios para la difusión de la música nacional en un ambiente familiar que permita a los clientes desconectarse y conectar con el arte.

Ambos emprendedores ecuatorianos coinciden en que apoyar el talento local responde a la falta de plataformas de difusión para que los artistas se expresen libremente.

Cristian Remache, de Pachaminkuni, indica que la clave está en ser perseverantes y abrir puertas para que la música nacional sea escuchada y llegue a las nuevas generaciones.

Por su parte, Bryan Guerra, emprendedor y gestor cultural, concibe este esfuerzo como un modelo de "ganar-ganar", donde los pequeños negocios brindan visibilidad a los músicos mientras recuperan géneros tradicionales como el pasillo nacional.

Esta apuesta cultural ha demostrado tener un impacto directo en la dinamización de la economía local. Guerra y Remache coinciden en que el público ha reaccionado de manera positiva ante la escasez de locales que promuevan música en vivo, atrayendo clientes de todas partes de la ciudad.

El propietario de Pachaminkuni, indica que aunque muchos eventos se manejan bajo aportes voluntarios o acceso libre, el flujo de visitantes impulsa las ventas, fortalece la identidad del establecimiento y genera visibilidad orgánica en redes sociales, expandiendo la marca y el talento nacional hacia nuevas comunidades y audiencias jóvenes.

De cara al futuro, las expectativas de estos negocios e iniciativas culturales se centran en innovar estratégicamente para que los músicos emergentes y el repertorio ecuatoriano existente sean reconocidos a nivel nacional y en el extranjero.

No obstante, los emprendedores señalan que para consolidar este movimiento se requiere perseverancia, mayor difusión en medios de comunicación y alianzas con el sector público o privado que otorguen incentivos a los establecimientos que promueven la identidad, la cultura y la música ecuatoriana.