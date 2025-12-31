Quito: Lugares y horas de los operativos de tránsito este miércoles 31 de diciembre

Los controles se realizarán en distintos horarios en el norte de la ciudad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará operativos de control por estado de embriaguez este miércoles 31 de diciembre en distintos puntos de Quito.

La medida es una de las acciones para evitar siniestros de tránsito en la capital como parte de las celebraciones de fin de año. Los controles serán en dos puntos:

17:00 a 19:00 en la avenida Diego Vásquez de Cepeda y Clemente Yerovi.

Estas son las sanciones de por conducir en estado etílico

En Ecuador conducir en estado de embriaguez se sanciona con una multa económica, prisión y la retención del vehículo por 24 horas, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De acuerdo con la normativa, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general (470 dólares), pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados (940 dólares), 10 puntos menos en su licencia de conducir y 15 días de cárcel.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados (1 410 dólares), la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad.