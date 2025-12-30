IVA en Ecuador baja al 8% en el feriado de Año Nuevo 2026 para servicios turísticos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reducirá al 8% durante el feriado de Año Nuevo en Ecuador. La decisión se oficializó este martes 30 de diciembre del 2025 mediante Decreto Ejecutivo 271.

La medida de reducción estará vigente del jueves 1 hasta el domingo 4 de enero del 2026, para todos los servicios relacionados con actividades turísticas.

Según el Gobierno, el objetivo es estimular el turismo interno, mejorar la competitividad y reducir el costo de consumo efectivo para los visitantes nacionales durante los cuatro días de feriado.

¿Qué servicios tendrán 8% de IVA?

Según la vigente Ley de Turismo, se consideran actividades turísticas "las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual" de una o más de las listadas a continuación.

Alojamiento.

Servicio de alimentos y bebidas.

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito.

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento.

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones.

Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.

Esta reducción se aplicará solo en los establecimientos que cuenten con un registro de turismo activo en Ecuador.