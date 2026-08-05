Quito: 'Mal de ojo', 'Sígueme, ven a mí' y más productos esotéricos decomisados en mercado 

Inspector de Arcsa revisa un producto esotérico en un local del mercado de Santa Clara.

Más de 21.000 productos irregulares, entre ellos inciensos con nombres como “Mal de ojo”, “Sígueme Ven a Mí”, “Santa Muerte” y otros artículos esotéricos, fueron decomisados durante un operativo ejecutado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en el sector de Santa Clara, en el centro-norte de Quito.

La intervención fue realizada por la Coordinación Zonal 9 de Arcsa, en coordinación con la Policía Nacional y sus unidades especializadas (UDAR), como parte de los controles a establecimientos que comercializan productos sujetos a vigilancia sanitaria.

¿Qué encontró Arcsa durante el operativo?

Durante la inspección, los técnicos detectaron que un establecimiento expendía cosméticos, productos higiénicos y artículos esotéricos sin contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para garantizar que estos productos cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos para su comercialización en Ecuador.

Entre los artículos hallados constaban jabones, splash corporales, inciensos y productos esotéricos con nombres alusivos a supuestos rituales o creencias populares, como “Mal de ojo”, “Sígueme Ven a Mí”, “Santa Muerte”, “El Justo Combatiente”, “Gallina Negra” y baños de limpieza espiritual.

Arcsa decomisa más de 21 000 productos irregulares en el mercado de Santa Clara.

Arcsa decomisa más de 21 000 productos irregulares en el mercado de Santa Clara.

Según Arcsa, el incumplimiento detectado no está relacionado con la temática o el nombre de los productos, sino con la ausencia de la autorización sanitaria exigida por la normativa vigente.

Más de 21.600 productos fueron retirados del mercado

Como resultado del operativo, la autoridad sanitaria decomisó 21.615 productos, los cuales fueron retirados del mercado para evitar posibles riesgos a la salud de los consumidores.

Además, debido a las irregularidades detectadas, Arcsa dispuso la clausura del establecimiento e inició el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la legislación sanitaria nacional.

Arcsa decomisa más de 21 000 productos irregulares en el mercado de Santa Clara.

Arcsa hace un llamado a verificar el registro sanitario

La entidad recordó a la ciudadanía la importancia de adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que cuenten con la Notificación Sanitaria Obligatoria, ya que este documento certifica que los productos han sido evaluados por la Autoridad Sanitaria Nacional y cumplen con los requisitos de calidad y seguridad.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a reportar la comercialización de productos presuntamente irregulares, falsificados o de contrabando mediante la aplicación Arcsa Móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS.